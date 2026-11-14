لم تكن القمم الثلاثية التي جمعت قادة القوى الكبرى مجرد لقاءات دبلوماسية، بل تحولت بعضُها إلى محطات مفصلية أسهمت في إنهاء حروب، وإعادة رسم مناطق النفوذ، وتشكيل تحالفات جديدة، وصولاً إلى تحديد ملامح النظام الدولي.

ومع إعلان البيت الأبيض التخطيط لاجتماع ثلاثي يجمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينج، في مدينة شنجن الصينية، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك»، تتجدد أهمية هذه اللقاءات في ظل تصاعد التنافس بين القوى الكبرى وتعدد الأزمات الدولية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أوليفيا ويلز إن الحد من انتشار الأسلحة النووية سيكون من أبرز الملفات المطروحة، مشيرة إلى احتمال بحث الملف الإيراني أيضاً، فيما لا يُتوقع أن تكون الحرب الروسية الأوكرانية ضمن جدول الأعمال، وفقاً لما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

فيما نقلت وكالتا «رويترز» و«أسوشيتد برس» عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى استبعاد التوصل إلى اتفاق محدد خلال الاجتماع.

وفي السطور التالية تستعرض الشروق أبرز 4 قمم ثلاثية تركت بصمتها في التاريخ:

- طهران 1943.. تنسيق عسكري لحسم الحرب العالمية الثانية

اجتمع الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت والزعيم السوفيتي جوزيف ستالين ورئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل في طهران خلال الفترة من 28 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 1943، في أول لقاء مباشر يجمع قادة الدول الثلاث خلال الحرب العالمية الثانية.

وركزت المباحثات على تنسيق العمليات العسكرية ضد ألمانيا النازية، واتفق القادة على تنفيذ عملية «أوفرلورد»، التي مهدت لإنزال نورماندي عام 1944، إلى جانب بحث مستقبل ألمانيا والترتيبات الأمنية لما بعد الحرب.

- يالطا 1945.. رسم خريطة أوروبا بعد الحرب

في فبراير 1945، اجتمع القادة الثلاثة مجدداً في مدينة يالطا لبحث مستقبل أوروبا بعد هزيمة ألمانيا النازية، وتحديد ترتيبات احتلال ألمانيا وتقسيمها إلى مناطق نفوذ.

كما تناول المؤتمر مستقبل بولندا وأوروبا الشرقية، والتفاهمات الخاصة بتأسيس الأمم المتحدة وآليات التصويت في مجلس الأمن. ورغم الاتفاقات التي خرج بها، ظلت الخلافات بشأن النفوذ السوفيتي والغربي قائمة، ومهدت لاحقاً لتصاعد التوترات وبداية الحرب الباردة.

- بوتسدام 1945.. بداية تراجع تحالف الحلفاء

عُقد مؤتمر بوتسدام بين يوليو وأغسطس 1945، بمشاركة الرئيس الأميركي هاري ترومان وستالين وتشرشل، الذي خلفه كليمنت أتلي خلال المؤتمر.

وانصبت المباحثات على مستقبل ألمانيا، ونزع سلاحها وإعادة تنظيم مؤسساتها ومحاسبة المسئولين عن الجرائم النازية، إلى جانب إصدار إعلان بوتسدام الذي طالب اليابان بالاستسلام غير المشروط.

وكشفت المباحثات عن اتساع الخلافات بين واشنطن وموسكو بشأن مستقبل أوروبا الشرقية ومناطق النفوذ، في مؤشر على تفكك التحالف الذي جمعهما خلال الحرب العالمية الثانية.

- كامب ديفيد 2023.. شراكة أمنية بين واشنطن وطوكيو وسول

استضاف منتجع كامب ديفيد الأميركي، في 18 أغسطس 2023، قمة جمعت الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول.

واستهدفت القمة تعزيز التعاون الأمني والعسكري وتبادل المعلومات، إلى جانب توسيع الشراكة الاقتصادية والتكنولوجية، وإقرار مشاورات منتظمة لمواجهة التحديات المشتركة، في ظل التوترات الإقليمية وتصاعد المخاوف من القدرات العسكرية الصينية والبرنامجين النووي والصاروخي لكوريا الشمالية.

شنجن 2026.. التنافس النووي والاقتصادي على طاولة القادة الثلاثة.

تكتسب القمة المرتقبة بين ترامب وبوتين وشي جين بينج أهمية خاصة، بالنظر إلى الثقل السياسي والعسكري والاقتصادي للدول الثلاث، ودورها في ملفات الأمن الدولي والتجارة والتكنولوجيا.

ويتصدر ملف الحد من التسلح النووي جدول المباحثات المحتملة، خصوصاً بعد انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» بين واشنطن وموسكو في فبراير 2026، وما ترتب على ذلك من غياب إطار رئيسي للقيود النووية بين أكبر قوتين نوويتين.

كما يطرح اهتمام ترامب بالتوصل إلى اتفاق أوسع يشمل الصين تحدياً إضافياً، في ظل توسع الترسانة النووية الصينية والتحفظات المحتملة لبكين على الالتزام بقيود جديدة.

ومن المرجح أيضاً مناقشة الملف الإيراني، بينما لا يُتوقع إدراج الحرب الروسية الأوكرانية ضمن المحادثات، بحسب «بي بي سي».

وتتباين أولويات الدول الثلاث؛ إذ تسعى واشنطن إلى إدارة تنافسها الاستراتيجي مع بكين وإعادة إحياء ترتيبات الحد من التسلح، فيما تسعى موسكو إلى تعزيز قنوات التواصل مع الولايات المتحدة، بينما تركز الصين على حماية مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية وتجنب أي تفاهمات تقيد تحركاتها الدولية.

وتتداخل هذه الملفات مع خلافات أخرى بين واشنطن وبكين بشأن التجارة والذكاء الاصطناعي ومستقبل تايوان، فضلاً عن تنامي الشراكة الاقتصادية بين موسكو وبكين منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.

من مؤتمرات الحرب إلى دبلوماسية التنافس

تعكس القمم التاريخية اختلاف طبيعة التفاهمات التي تجمع القوى الكبرى؛ فمؤتمرات طهران ويالطا وبوتسدام ارتبطت بتنسيق العمليات العسكرية وترتيبات ما بعد الحرب العالمية الثانية، بينما ركزت قمة كامب ديفيد 2023 على بناء شراكة أمنية إقليمية.

أما قمة شنتشن المرتقبة، فتأتي في ظل نظام دولي تتداخل فيه المنافسة العسكرية والاقتصادية والتكنولوجية، مع استمرار الخلافات بشأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية.

ورغم استبعاد مسئول أمريكي رفيع المستوى التوصل إلى اتفاق محدد، وفقاً لوكالتي «رويترز» و«أسوشيتد برس»، فإن الاجتماع يمثل فرصة لبحث الخلافات بين واشنطن وموسكو وبكين، وتحديد مسارات التواصل والتفاهم بشأن القضايا المشتركة.