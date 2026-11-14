مجلس النواب الليبي يتهم الدبيبة بعرقلة عقد جلسته المقبلة في الزنتان

اتهم مجلس النواب الليبي، اليوم السبت، رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، بعرقلة انعقاد جلسته الرسمية المقررة في مدينة الزنتان، الاثنين المقبل، عبر إصداره تعليمات تقضي بعدم إصدار أذونات الطيران اللازمة لنقل عدد من النواب إلى مدينتي الزنتان وزوارة.

وبحسب ما نشرته بوابة «الوسط» الليبية، اعتبر المجلس، في بيانه رقم «7» لسنة 2026، أن تعليمات الدبيبة -الذي لم يشر إليه سوى باسمه مجردا- تعد «تدخلا في اختصاص الجهة المخولة بإصدار الأذونات لعرقلة أعمال المجلس، والحيلولة دون أداء أعضائه مهامهم البرلمانية».

تنديد بإقحام أجهزة الدولة في «مناكفات سياسية»

ورأى البيان أن هذا التصرف يعد «مساسا باستقلال السلطة التشريعية، وعرقلة لأداء مهامها وفقًا للإعلان الدستوري، وعرقلة للجهود الوطنية لتعزيز الوحدة الوطنية»، منددًا بإقحام «أجهزة الدولة في المناكفات السياسية بوصفه خروجا عن مقتضيات المسئولية العامة».

وأكد مجلس النواب حقه في عقد جلساته وفقًا لأحكام نظامه الداخلي، وحق أعضائه في أداء مهامهم، والتواصل المباشر مع المواطنين في الزنتان وزوارة وسائر المدن الليبية، معتبرًا أن «عرقلة وصول النواب إلى المدينتين تمس قدرة المجلس على أداء واجبه التمثيلي، والاستماع إلى مطالب أهاليهم وممثليهم في كل المدن الليبية».

وطالب المجلس الدبيبة بسحب تعليماته فورا وبيان سندها، ودعا الجهة المختصة إلى استكمال إجراءات إصدار أذونات الطيران وفقا للضوابط المعمول بها. كما تمسك البرلمان بحقه في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمساءلة كل من يثبت مسئوليته في عرقلة أداء أعضائه لمهامهم، وفقا للقانون.