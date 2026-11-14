تحذير أممي من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة مع توقعات بمزيد من الأمطار

حذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية «أوتشا» من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة مع توقعات بهطول مزيد من الأمطار، في ظل الأضرار الواسعة التي خلفتها السيول والفيضانات الأخيرة في صفوف النازحين.

وقال المتحدث باسم المكتب، ينس لايركه، إن أكثر من 200 ألف فلسطيني تضرروا جراء الأمطار الغزيرة، فيما لحقت أضرار بملاجئ تؤوي نحو 40 ألف أسرة، واصفًا عطلة نهاية الأسبوع الماضي بأنها كانت «كابوسًا» لمئات آلاف السكان.

وأوضح لايركه، في تصريح لوكالة «الأناضول»، أن القطاع يواجه مخاطر إضافية جراء استمرار هطول الأمطار واحتمال وقوع فيضانات جديدة، إلى جانب تلوث مياه الشرب، مشيرًا إلى أن السكان وفرق الإغاثة يواصلون البحث عن المتضررين من السيول.

ولفت إلى أن عائلات نازحة فقدت ما تبقى لديها من ممتلكات، بعدما جرفت المياه أجزاءً منها أو أتلفتها، مؤكدًا أن الفيضانات كانت متوقعة، وأن الأمم المتحدة حذرت المسئولين في الاحتلال قبل أشهر من تداعياتها، وطالبت بإدخال مزيد من الخيام وتوفير كميات كافية من المساعدات مسبقًا.

وأضاف أن القيود التي يفرضها جيش الاحتلال تعرقل إجلاء الفلسطينيين من المناطق المعرضة للفيضانات، وتحد من قدرتهم على الحصول على بدائل لمستلزمات الإيواء التي أتلفتها المياه.

وأشار إلى أن منع إدخال الخيام بحجة احتمال استخدامها في تصنيع الأسلحة يفاقم معاناة العائلات التي فقدت مأواها، ولا سيما الأسر التي تضم أطفالًا.

وأكد لايركه أن الآليات الثقيلة ومستلزمات الإيواء الطارئة من أبرز الاحتياجات العاجلة في القطاع، إلى جانب مضخات المياه اللازمة لتصريف مياه الأمطار من المناطق المنخفضة التي تؤوي النازحين، وآليات الحفر وتجهيز الأراضي لتوفير أماكن أكثر أمانًا لهم.

وأوضح أن المنظمات الإنسانية تمتلك الهياكل التشغيلية اللازمة لمواصلة عملها في غزة، لكن القيود المفروضة على إدخال المواد والمعدات تحول دون استجابتها للاحتياجات المتزايدة، محذرًا من أن السماح بدخول المساعدات بكميات محدودة وعلى دفعات متقطعة لا يلبي متطلبات بقاء السكان على قيد الحياة.