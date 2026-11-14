شهيد وجرحى في استهداف مسيرة للاحتلال شمال غزة

استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون، صباح اليوم السبت، جراء قصف إسرائيلي استهدف شمالي قطاع غزة، فيما واصلت قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، عبر القصف المدفعي وإطلاق النار باتجاه مناطق متفرقة من القطاع.

وأفاد مراسل وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا»، باستشهاد مواطن وإصابة آخرين، جراء قصف إسرائيلي قرب دوار أبو شرخ شمالي قطاع غزة.

وفي جنوبي القطاع، استهدفت مدفعية الاحتلال المناطق الجنوبية من مدينة خان يونس، بالتزامن مع إطلاق آليات الاحتلال النار بكثافة وبصورة متكررة باتجاه وسط المدينة، والمناطق الشمالية الشرقية والشرقية منها، وسط تحليق منخفض للطيران المسيّر في أجوائها.

كما أطلقت آليات الاحتلال النار باتجاه المناطق الشرقية من مدينة غزة، فيما شهدت المناطق الشمالية الشرقية من مخيم البريج وسط القطاع إطلاق نار من الآليات العسكرية الإسرائيلية.

وتأتي هذه الاعتداءات في سياق الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، وما يرافقها من قصف وإطلاق نار واستهداف للمواطنين في مناطق مختلفة من القطاع.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، ارتفعت حصيلة الشهداء منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 أكتوبر 2025 إلى 1,622 شهيدًا، فيما بلغ عدد المصابين 5,878.

كما ارتفعت الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 74,653 شهيدًا و176,007 مصابين.