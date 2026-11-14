صحة غزة: القطاع يواجه الموت مع خروج معظم المستشفيات عن الخدمة

أكد الدكتور خليل الدقران، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي ماضٍ في سياسة تقويض المنظومة الصحية في قطاع غزة عبر استهداف مباشر وممنهج للمنشآت الطبية والكوادر العاملة فيها، مما أدى إلى وصول القطاع الصحي إلى «مرحلة كارثية وانهيار وشيك».

وفي تصريحات خاصة لقناة «إكسترا لايف»، أوضح الدكتور خليل الدقران، أن الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة طالت مجمع ناصر الطبي، الذي يخدم نحو مليون مواطن في قطاع غزة، مما أسفر عن ارتقاء 7 شهداء وإصابة 30 آخرين من الأطباء والممرضين والمواطنين.

وأشار إلى أن الاحتلال يواصل استهداف المواطنين النازحين داخل الخيام، والذين تصل أعداد كبيرة منهم إلى المستشفيات بجروح خطيرة للغاية تعجز الطواقم الطبية عن معالجتها في ظل العجز الشديد ونقص الاحتياجات والمستلزمات الطبية.

وكشف المتحدث باسم الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي أخرج الغالبية العظمى من المستشفيات عن العمل، موضحًا أن الطواقم تعمل في ظروف بالغة الصعوبة، حيث لم يتبق سوى 3 مستشفيات حكومية فقط تعمل من أصل 15 مستشفى لخدمة الأهالي.

وأضاف أن الاحتلال يمنع إجلاء المرضى والجرحى للعلاج خارج قطاع غزة، مسجلًا وجود 21 ألف مصاب غير قادرين على تلقي العلاج اللازم، فضلًا عن معاناة الأطفال المكتظة بنقص الأدوية الخاصة بهم، وحرمان مرضى السرطان من أدويتهم وعلاجاتهم الحيوية.

وعلى صعيد الإمدادات وشبكات الطاقة، أكد الدقران أن الاحتلال يستهدف جميع شحنات الإمدادات الموجهة للمستشفيات، وقد تسبب في تدمير 70% من المولدات الكهربائية المشغلة للأجهزة الطبية داخلها، فضلًا عن استمراره في قطع التيار الكهربائي عن كامل قطاع غزة.

كما نوه إلى أن الاحتلال يمنع إدخال أي أجهزة طبية أو طقم طبّي مساعد إلى القطاع، في وقت يعيش فيه الجميع داخل الخيام وسط ظروف جوية قاسية، مختتمًا بالتأكيد على الحاجة الملحة لإدخال مستشفيات ميدانية قادرة على استيعاب حجم الإصابات الهائل في ظل هذا الوضع.