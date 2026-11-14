- المطالب في البداية كانت عمالية حقيقية.. واعتبرت ما جرى من 2008 وما بعدها مرتبطًا بـ«توجهات خارجية»

قالت عائشة عبدالهادي، وزيرة القوى العاملة سابقًا، إنها كانت تحذر من تطورات الأوضاع في السنوات الأخيرة من حكم الرئيس الراحل حسني مبارك، مؤكدة أنها كانت تنقل إلى الجهات المعنية ما تراه من مؤشرات على تصاعد حالة الاحتقان.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «الحدث المصري»، عبر شاشة «العربية الحدث»، أنها كانت على علاقة جيدة بالجهات الأمنية بحكم طبيعة عملها، وكانت حريصة على إبلاغ المسئولين بما يصل إليها من معلومات وما تستشعره من مخاطر.

وكشفت عبدالهادي أنه عقب وفاة محمد علاء مبارك، حفيد الرئيس الراحل، سادت حالة من الحرص على عدم نقل أمور يمكن أن تزيد من حزن مبارك، قائلة: «كان فيه كلام إن متضايقوش الريس، متقولوش حاجة تزعله».

وتابعت أنها اعترضت على هذا التوجه، وقالت في ذلك الوقت: «نزعله دلوقت بدل ما نزعل كلنا.. لازم نبلغه باللي بيحصل»، مؤكدة أنها كانت ترى ضرورة إطلاع الرئيس على حقيقة الأوضاع وعدم حجب المعلومات عنه.

وتوفي محمد علاء مبارك، نجل علاء مبارك وحفيد الرئيس الراحل حسني مبارك، مساء الاثنين 18 مايو 2009، عن عمر 12 عامًا، بعد أزمة صحية استمرت يومين، بحسب بيان رئاسة الجمهورية في ذلك الوقت، وشُيعت جنازته في القاهرة في اليوم التالي.

وقالت إنها كانت «مستشعرة الخطر جدًا»، مضيفة: «وعن نفسي كنت ببلغ»، في إشارة إلى نقلها ما كانت تراه من تطورات خلال فترة توليها وزارة القوى العاملة.

وأوضحت أنها بدأت تستشعر الخطر مع موجة الإضرابات العمالية التي ظهرت خلال عامي 2006 و2007، مشددة على أن مطالب العمال في تلك المرحلة كانت «مطالب عمالية حقيقية»، حسب وصفها.

بينما ذكرت أن طبيعة التحركات تغيرت بداية من عام 2008، قائلة إن ما جرى في تلك المرحلة وما بعدها دخلت فيه «توجهات خارجية».

وشهدت شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى إضرابًا واسعًا في ديسمبر 2006 على خلفية مطالب تتعلق بالمكافآت والأجور، ثم شهد عام 2007 موجة احتجاجات وإضرابات عمالية أوسع في قطاعات مختلفة، قبل أن تصبح أحداث المحلة في أبريل 2008 محطة بارزة اتسع خلالها نطاق الاحتجاج إلى ما وراء المطالب العمالية المباشرة.