ضبط 6 متهمين بحيازة هيروين بعد تداول فيديو تعاطيهم المخدرات أسفل كوبري في الإسكندرية

ألقى ضباط مباحث الإسكندرية القبض على 6 أشخاص، لاتهامهم بتعاطي المواد المخدرة والاتجار فيها، بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ظهورهم أثناء تعاطي المخدرات أسفل أحد الكباري.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا بالواقعة، وبالفحص توصلت التحريات، إلى تحديد هوية الظاهرين في الفيديو وبضبطهم تبين أنهم 6 أشخاص، لهم معلومات جنائية مسجلة، ومقيمون في نطاق محافظة الإسكندرية، وعُثر بحوزتهم على كمية من مخدر الهيروين.

ووفقًا لبيان أمني، اليوم السبت، فإنه وبمواجهة المتهمين، أقر أحدهم بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، فيما أقر الباقين بشراء المواد المضبوطة بحوزتهم؛ بقصد التعاطي.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.