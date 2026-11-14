أدانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات استهداف قوات الإحتلال الإسرائيلي لمستشفى ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، باعتباره انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني. وتؤكد أن إستهداف الأعيان المدنية، في ضوء الظروف الإنسانية الكارثية التي يعيشها قطاع غزة، يمثل تصعيداً بالغ الخطورة يهدد حياة المدنيين ويقوض الجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار.

وحذرت الجامعة العربية من خطورة إستمرار الإنتهاكات والإعتداءات الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بما في ذلك استهداف المدنيين والمنشآت الطبية ومراكز الإيواء وخيام النازحين، بالإضافة إلى القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، لما لتلك الممارسات من تداعيات تهدد بإعادة القطاع إلى دوامة العنف والتصعيد، وتقوض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى استعادة الأمن والإستقرار.

وطالبت الجامعة مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فاعلة وعاجلة لإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها، وضمان الحماية الكاملة للمستشفيات والمرافق الصحية والطواقم الطبية، ورفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، وتمكين وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، وفي مقدمتها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، من أداء مهامها بحرية وأمان ودون عوائق.