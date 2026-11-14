• منذ الخميس الماضي، وسط عمليات نهب واسعة واقتحام منازل المواطنين وترويعهم، وفق هيئة طوارئ دار حمر، دون تعليق من قوات الدعم السريع..

أعلنت هيئة إغاثة سودانية، السبت، مقتل 10 مدنيين على يد قوات الدعم السريع في مدينة النهود، ثاني أكبر مدن ولاية غرب كردفان.

وأفادت هيئة طوارئ دار حمر، في بيان، بأن مدينة النهود تشهد فوضى عارمة وانفلاتًا أمنيًا جراء انتهاكات تنفذها قوات الدعم السريع على متن دراجات نارية.

و"دار حمر" منطقة جغرافية وقبلية معروفة في ولاية غرب كردفان، والنهود هي مركزها الرئيسي.

وأضاف البيان: "قامت عناصر الدعم السريع باغتيال 10 مواطنين عزل في أحياء متفرقة بالمدينة منذ يوم الخميس الماضي، بالتزامن مع إغلاق كامل لجميع شبكات الاتصالات (ستارلينك)، فيما تتواصل حتى اللحظة عمليات نهب واسعة للمتاجر واقتحام منازل المواطنين وترويعهم".

ولم يصدر تعليق فوري من قوات الدعم السريع، التي تسيطر على مدينة النهود منذ مايو 2025.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تقدم الجيش في ولاية غرب كردفان، عقب سيطرته على مدينة الخوي، الجمعة، التي تبعد نحو 100 كيلومتر عن مدينة النهود بولاية غرب كردفان.

والجمعة، سيطر الجيش السوداني والقوات المساندة له على مدينة الخوي بولاية غرب كردفان جنوبي البلاد، بعد معارك مع قوات الدعم السريع، وفق إعلان مسؤولين سودانيين.

والسبت الماضي، سيطر الجيش على منطقة "عيال بخيت" شمال غربي مدينة الخوي، بعد معارك مع قوات الدعم السريع، وفق مصادر مطلعة للأناضول.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد المواجهات العسكرية بين الجيش وقوات الدعم السريع في ولايات إقليم كردفان الثلاث، شمال وغرب وجنوب، منذ 25 أكتوبر الماضي.

ومنذ أبريل 2023، يشهد السودان حربًا بين الجيش وقوات الدعم السريع، أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، وفق تقديرات أممية.