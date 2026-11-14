وزير النقل يشدد على تشغيل جهاز التحكم الآلي ATC طوال رحلات القطارات وعدم تعطيله

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن كل التعليمات الصادرة لهيئة السكك الحديدية تؤكد تشغيل جهاز التحكم الآلي ATC طوال الرحلة وعدم غلقه، مشددا على ضرورة الالتزام التام بلوائح وتعليمات التشغيل بلائحة السكك الحديدية والتأكيد على قائدي القطارات ومساعديهم بالمناظرة الدقيقة لحالة الخطوط والسيمافورات، والالتزام بالسرعات المقررة وفقا لطبيعة الخط ونوع العربات وتعليمات التشغيل المعتمدة، وعدم تجاوز السيمافورات المغلقة.

جاء ذلك خلال الجولة الموسعة لوزير النقل، اليوم، في ورش الفرز المتخصصة في صيانة وعمرات جرارات السكك الحديدية والتجهيز اليومي لعربات الركاب المكيفة، عقب الجولة، والتي أعقبها عقد اجتماع مع مسئولي الصيانة بورش السكك الحديدية، بحضور نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي.

وشدد الوزير، بحسب بيان الوزارة اليوم، على ملاحظي البلوكات ومراقبي الأبراج باليقظة التامة، وعدم السماح بمسير القطارات إلا بعد التأكد من سلامة الخطوط وخلوها من أي معوقات، وكفاءة وسائل الاتصال بين قائدي القطارات وأبراج الإشارات والمراقبة المركزية.

وأشار إلى الالتزام الكامل بإجراءات تأمين القطارات عند توقفها أمام السيمافورات الحمراء، إلى جانب اتخاذ كل إجراءات التأمين اللازمة عند وجود أي عوائق بالمزلقانات أو على خطوط السكك الحديدية، بما يحافظ على سلامة الركاب والقطارات.

ووجه وزير النقل بضرورة تكثيف وسائل الاتصال والتواصل بين جميع العاملين بمنظومة تشغيل القطارات على مختلف خطوط السكك الحديدية، بما يضمن سرعة تبادل المعلومات والتنسيق المستمر بين كل عناصر التشغيل، مع تكثيف المناهج والدورات التدريبية المتخصصة في مجال الأمن والسلامة لكل طوائف التشغيل.