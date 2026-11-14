قناة سي إن بي سي الأمريكية: ترامب لن يثير في الصين اتهامات التجسس المتعلقة بـ إنفيديا

• مسئولون أمريكيون قالوا إن محادثات ترامب مع المسئولين الصينيين ستركز على الاقتصاد وتنفيذ الاتفاق التجاري، حسبما نقلته قناة "سي إن بي سي"

أفادت تقارير إعلامية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يعتزم إثارة اتهامات التجسس الموجهة إلى سيدة أعمال صينية يُزعم أن لها صلات بالرئيس التنفيذي السابق لشركة "إنفيديا" جنسن هوانج، خلال زيارته المرتقبة إلى الصين.

ونقل تقرير لقناة "سي إن بي سي" الأمريكية، السبت، عن مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى، فضلوا عدم الكشف عن أسمائهم، تقييمهم لزيارة ترامب إلى مدينة شنتشن الصينية، الأسبوع المقبل، في إطار قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC).

وذكر المسؤولون أن ترامب لا يفكر في طرح التطورات المتعلقة بشركة "إنفيديا" خلال مباحثاته مع المسؤولين الصينيين، موضحين أن المحادثات ستركز بشكل خاص على الاقتصاد وتنفيذ الاتفاق التجاري.

وأضاف المسؤولون أن رجل الأعمال إيلون ماسك، مالك شركة "سبيس إكس"، سيرافق ترامب خلال زيارته.

- ملابسات القضية

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد ذكرت، في تقارير سابقة، أن معلومات استخباراتية أمريكية تشير إلى احتمال عمل أليس هوانغ، المسؤولة السابقة في شركة "ميغاسبيد"، لصالح الاستخبارات الصينية ونقلها معلومات إلى بكين.

وتحدثت تقارير عن وجود علاقة وثيقة بين أليس هوانغ والرئيس التنفيذي السابق لشركة "إنفيديا" جنسن هوانغ.

من جانبه، أقر جنسن هوانغ، في رسالة وجهها إلى موظفي الشركة، بعدم إخلاصه لزوجته، معلنا دعمه للتحقيق المستقل الذي أطلقه مجلس إدارة الشركة واستعداده للتعاون الكامل معه.

وقال هوانغ: "أنا عازم على حماية إنفيديا ودعم الأمن القومي الأمريكي".

والخميس، أعلنت "إنفيديا" استقالة هوانغ من مناصبه رئيسا للشركة ورئيسا تنفيذيا وعضوا في مجلس إدارتها، على أن يسري القرار بأثر فوري.