شركة المترو توضح بالمواعيد خطة صيانة السلالم المتحركة بالخطين الأول والثاني

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو والمونوريل (ECM)، برئاسة علي الفضالي العضو المنتدب التنفيذي، عن البدء في تنفيذ أعمال الصيانة السنوية الدورية والمخططة لعدد من السلالم الكهربائية، ​في خطوة تستهدف الحفاظ على أعلى معايير الأمان وجودة الخدمة للركاب.

وقالت الشركة، في بيان لها اليوم السبت، إن هذه الأعمال تشمل محطات الخط الأول (الممتد من حلوان حتى المرج الجديدة) ومحطات الخط الثاني (الممتد من شبرا الخيمة حتى المنيب).

​وأضافت الشركة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطتها الوقائية المنتظمة لضمان استدامة تشغيل المرافق وكفاءتها، مشددة على أنه تم توفير وتشغيل جميع السلالم البديلة بانتظام تام داخل المحطات لضمان عدم تأثر حركة الركاب أو تنقلهم.

​ووجهت شركة المترو الشكر والتقدير للركاب على تفهمهم وتعاونهم الدائم لإنجاح أعمال التطوير والصيانة المستمرة.