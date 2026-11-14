رويترز: ترامب قال لمستشاريه إنه قد لا يقصف إيران إذا لم تحدث استفزازات

- السعودية وتركيا حثتا ترامب على عدم استئناف الضربات العسكرية

- الجيش الأمريكي يحرك حاملة طائرات ثالثة إلى المنطقة

- إسرائيل تضغط من أجل استئناف الضربات

قالت ثلاثة مصادر مطلعة الوكالة «رويترز»، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبلغ كبار مستشاريه خلال الأيام القليلة الماضية، أنه قد يحجم عن مهاجمة إيران إذا لم تواجه الولايات المتحدة أي استفزازات جديدة من طهران أو الحوثيين المتحالفين معها في اليمن.

وتذبذب ترامب بين التهديد بتصعيد الحرب بشن ضربات جديدة وبين خفض الأعمال القتالية، ويقول مسئولون حاليون وسابقون إنه لم يحسم أمره على ما يبدو بشأن كيفية إنهاء الحرب التي لا تحظى بشعبية في بلده والتي شنها في فبراير، مع إسرائيل.

لكن في اجتماعات مع مستشاري الأمن القومي وبعد سلسلة من الإحاطات الاستخباراتية، قال ترامب إنه يفكر في الإحجام عن شن ضربات، وذلك وفقا للمصادر التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها، مثل آخرين أجريت معهم مقابلات من أجل هذه القصة.

وأبدى ترامب تعاطفه مع الحلفاء في المنطقة الذين طلبوا منه عدم العودة إلى حرب شاملة.

وقال ترامب للمذيع الرياضي ستيفن إيه. سميث، يوم الخميس: «بوسعي إنهاء الأمر فورا، ولكن بناء على طلب الدول التي أسعى لحمايتها، فإننا نفعل ذلك بطريقة أطول بعض الشيء، وبطريقة أكثر تحضرا».

وأدت الحرب إلى ارتفاع أسعار الوقود العالمية، وثبت أنها لا تحظى بشعبية لدى الناخبين الأمريكيين، الذين مكنوا الديمقراطيين من السيطرة على الكونجرس في انتخابات التجديد النصفي التي جرت في بداية الشهر.

وفي استطلاع أجرته رويترز/إبسوس قبيل انتخابات الثالث من نوفمبر، قال 55 بالمئة من الأمريكيين إن الحرب لم تكن تستحق التكلفة، واعتبرها نائب الرئيس جيه.دي فانس سبب خسارة الجمهوريين للكونجرس.

وجاءت التصريحات التي أدلى بها ترامب في أحاديث خاصة استكمالا لتصريحاته العلنية التي قللت من احتمالية استئناف الحرب واسعة النطاق.

وقال مسئول في البيت الأبيض في بيان: «بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، فإن الرئيس ترامب هو العقل المدبر وصاحب القرار الوحيد الذي يملك زمام الأمور، وسيضمن دائما حماية مصالح أمريكا».

وتابع: «الولايات المتحدة في موقف قوي جدا بفضل سيطرتها على مضيق هرمز وانهيار الاقتصاد الإيراني. وحده الرئيس ترامب يعلم ما سيفعله ومتى».

ولم ترد وكالة المخابرات المركزية ومكتب مدير المخابرات الوطنية على طلبات للتعليق.

مكالمات مع السعودية وتركيا

قال مسئول أمريكي كبير وشخص آخر مطلع على الأمر إن ترامب طلب خلال مكالمات هاتفية جرت خلال الأسبوعين الماضيين، رأي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اللذين حثاه على عدم استئناف الهجمات على إيران. وأضاف المسئول والمصدر المطلع أن ترامب لم يلتزم بشيء معين.

وأفاد مصدران آخران مطلعان على النقاش بأن ترامب قال للأمير محمد في 31 أكتوبر، إنه يخطط لشن هجوم بعد الانتخابات، لكن ولي العهد ناشده أن يتراجع، قائلا إن العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران تؤتي ثمارها.

ولم ترد وزارة الخارجية السعودية على طلب التعليق.

وبحسب الرئاسة التركية، أجرى ترامب ثلاث مكالمات مع أردوغان منذ 28 أكتوبر. وأكد بيان رسمي بفحوى مكالمة أجريت في السابع من نوفمبر، على ضرورة إنهاء التوتر بين إيران والولايات المتحدة.

وقال مسئولان أمريكيان مطلعان على المعلومات الاستخباراتية إن تقييمات أجهزة المخابرات الأمريكية خلصت إلى تضرر الاقتصاد الإيراني بالحصار البحري الأمريكي وحملة العقوبات الاقتصادية، وإلى أنهما سيستمران في الضغط على طهران.

وذكرت «رويترز» في سبق الأسبوع الماضي، أن الجيش الأمريكي، في إطار منعه منذ شهور لحركة الملاحة البحرية الإيرانية، يسعى أيضا إلى منع دخول الأسلحة والمواد الأخرى الخاضعة للعقوبات إلى البلاد برا أو عبر بحر قزوين.

الخيارات العسكرية

قالت ثلاثة مصادر أخرى مطلعة على التخطيط الأمريكي إن الجيش مستعد في الوقت نفسه للتصعيد، إذا لزم الأمر.

وأضافت المصادر أن حاملة طائرات ثالثة ستتجه إلى الشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة لتحل محل إحدى الحاملتين العاملتين في المنطقة، ولكن يمكن أن تبقى الحاملات الثلاث إذا لزم الأمر.

وقال أحد الأشخاص المطلعين على مكالمات ترامب مع ولي العهد السعودي والرئيس التركي إن الرئيس الأمريكي قد يختار قصف المنشآت النووية الإيرانية الموجودة تحت الأرض. لكن الولايات المتحدة سبق أن قصفت هذه المنشآت، وليس واضحا ما إذا كان شن المزيد من الضربات سينجح.

وقال مسئولان أمريكيان إن تقييم أجهزة المخابرات الأمريكية يفيد بأن شن ضربات جديدة لن يغير بشكل كبير مطالب إيران في المفاوضات.

وذكر مصدران مطلعان على الإحاطات الاستخباراتية أنه جرى إطلاع ترامب على مخزونات الأسلحة الأمريكية، التي انخفض بعضها إلى مستويات مقلقة.

وكانت «رويترز» قد أفادت في أغسطس، بأن الولايات المتحدة استخدمت «تقريبا كل» ذخائرها الدقيقة بعيدة المدى، وقال مصدر آخر مطلع إنها لم تجددها.

وقال المسئول في البيت الأبيض: «يمتلك الجيش الأمريكي ما يكفي من العتاد والذخائر لتحقيق جميع الأهداف الاستراتيجية للقائد الأعلى للقوات المسلحة وأكثر».

الضغط الإسرائيلي

قال مسئول أمريكي إن المسئولين الإسرائيليين يواصلون الضغط على الإدارة الأمريكية للانخراط في حملة عسكرية أخرى.

وأشار ترامب هذا الأسبوع إلى أن الولايات المتحدة حققت بالفعل كل ما يمكن تحقيقه من المفاوضات، لكنه لم يذكر ما إذا كان سيستأنف الضربات.

وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس: «لسنا بحاجة إلى اتفاق مع إيران... لدينا أموالهم. مئات المليارات من الدولارات، ولدينا مضيقهم».