قطر تستضيف اجتماعا لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب أواخر نوفمبر الجاري

أعلنت دولة قطر، ممثلة بالوكالة الوطنية للأمن السيبراني، اليوم السبت، استضافة الدوحة اجتماع الدورة العادية الثالثة لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، بمشاركة واسعة من الوزراء ورؤساء الأجهزة الوطنية المعنية بالأمن السيبراني ورؤساء وفود الدول العربية، والمزمع عقده في 26 نوفمبر الجاري.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ويصدر عنه مجموعة من القرارات الهادفة لتحقيق أهداف المجلس ورؤية الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا) عن عبد الرحمن بن علي الفراهيد المالكي رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني قوله، إن استضافة دولة قطر لأعمال الدورة العادية الثالثة لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، تجسد التزامها الراسخ بدعم العمل العربي المشترك، وتعزيز التنسيق والتعاون الإقليمي في مواجهة التحديات المتسارعة في الفضاء السيبراني.

وأضاف أن المجلس يمثل إطارا عربيا مهما لتوحيد الجهود وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول الأعضاء، بما يسهم في بناء فضاء سيبراني عربي آمن وموثوق، ويعزز قدرة الدول العربية على حماية مصالحها الرقمية ومواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة، بما يدعم مسارات التنمية والنمو والازدهار.

وأوضح أن الدورة الثالثة تشكل محطة مهمة لتعزيز الحوار بين صناع القرار والمسؤولين المعنيين بالأمن السيبراني في الدول العربية خصوصا في ظل الظروف الراهنة والتي تمر بها المنطقة، ومناقشة أبرز التطورات والمخاطر والتهديدات السيبرانية، إلى جانب بلورة رؤى مشتركة وتطوير خطط استباقية تسهم في رفع مستوى الجاهزية وتعزيز منظومات الحماية والاستجابة، فضلاً عن مواصلة تطوير الأطر التشريعية والسياسات والاستراتيجيات الوطنية والإقليمية.

وشدد المالكي على أن الأمن السيبراني أصبح ركيزة أساسية للأمن الوطني والاستقرار الإقليمي، وأحد مرتكزات حماية المكتسبات التنموية والاقتصادية للدول، لا سيما في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة، الأمر الذي يستدعي تكثيف العمل العربي المشترك وتوحيد الجهود لبناء فضاء رقمي أكثر أمناً واستقراراً وموثوقية.

يذكر أن الدوحة استضافت التمرين السيبراني العربي الأول، بمشاركة 21 دولة عربية والأمانة العامة لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب في نوفمبر من العام الماضي.