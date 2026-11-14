دول رابطة آسيان توقّع اتفاقية إطار الاقتصاد الرقمي لتعميق التكامل الاقتصادي

وقعت دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان)، اليوم السبت، اتفاقية إطار الاقتصاد الرقمي (ديفا) التاريخية، بهدف تسهيل ممارسة الشركات التجارة عبر الإنترنت والوصول إلى العملاء في مختلف أنحاء المنطقة، حسبما أفادت صحيفة نيو ستريتس تايمز الماليزية.

وشارك في التوقيع على الاتفاقية في العاصمة الفلبينية مانيلا، وزراء التجارة من جميع الدول الأعضاء في الرابطة، والبالغ عددها 11 دولة، من بينهم وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي، داتوك سري جوهاري عبد الغني.

وخلال مراسم التوقيع، قالت وزيرة التجارة والصناعة الفلبينية، كريستينا روكي، إن هذه "لحظة فاصلة في مسيرة التكامل الاقتصادي لآسيان".

وأوضحت أن اتفاقية (ديفا) من شأنها الإسهام في مضاعفة حجم الاقتصاد الرقمي في المنطقة من نحو تريليون دولار أمريكي إلى تريليوني دولار بحلول عام 2030.

وأضافت روكي، أن الاتفاقية ترسي إطارًا مشتركًا للتجارة الإلكترونية العابرة للحدود، والمدفوعات الرقمية، وتدفقات البيانات، مما يمكّن الشركات من التوسع والوصول إلى قاعدة عملاء أوسع إقليميًا، ويعزز ثقة المستهلكين في المعاملات الرقمية، مشددةً بقولها: "تتمثل مهمتنا الحقيقية الآن في ترجمة هذه الالتزامات إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع".

وأكدت الوزيرة، أن التوقيع توّج سنوات من المفاوضات والمشاورات بالتزام مشترك لتعزيز التقارب بين اقتصادات آسيان وتوسيع نطاق الاستفادة من التجارة الرقمية.

كما دعت حكومات الرابطة إلى تضافر الجهود لتطوير البنية التحتية اللازمة، وضمان تنفيذ بنود الاتفاقية بما يلبي احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة.

يُذكر أن مفاوضات اتفاقية (ديفا) كانت قد اختُتمت في شهر مايو الماضي، عقب نجاح كبار مسئولي الاقتصاد في آسيان في تسوية القضايا العالقة خلال اجتماعهم الذي استضافته العاصمة الفلبينية مانيلا في الفترة من 27 إلى 29 مايو الماضي.