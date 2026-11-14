إيران تعلن اعتراض وتدمير مسيّرة أمريكية في أجواء جزيرة قشم

أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني، السبت، اعتراض وتدمير طائرة أمريكية مسيّرة من طراز «إم كيو-1»، مخصصة للاستطلاع والقتال، في أجواء جزيرة قشم.

وذكر الحرس الثوري، في بيان، أن منظومة الدفاع الجوي التابعة له تمكنت من رصد الطائرة واعتراضها وتدميرها عند الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، منوهًا أنها الطائرة الأمريكية الـ17 من هذا الطراز التي يتم إسقاطها.

وكانت إيران حذرت من أنها لن تقبل بحالة الجمود الراهنة، في ظل الضغوط الاقتصادية الشديدة التي تواجهها نتيجة العقوبات الأمريكية القاسية والحصار البحري المفروض عليها.

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الاثنين، إن المرشد مجتبى خامنئي وجّه حكومته بـ«إنهاء حالة اللاحرب واللاسلم»، وطلب منه «إنهاء» الحرب مع الولايات المتحدة.

وأضاف أن بلاده «قادرة على التفاوض بكرامة، وقادرة على إنهاء هذه الحرب بكرامة».

وتأتي هذه التطورات في وقت بلغت فيه الهجمات على حركة الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي مستويات قياسية.

فقد أفادت مجموعة «لويدز ليست»، الجمعة، بأن أكتوبر شهد 37 هجومًا على السفن، وهو أعلى معدل شهري منذ بدء الصراع، كما أكدت المجموعة المتخصصة في المعلومات البحرية وقوع 14 هجومًا إضافيًا على الأقل خلال نوفمبر.