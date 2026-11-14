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تستضيف باكستان الاجتماع الثلاثين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي يومي الأحد والاثنين، برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية إسحاق دار.

وقالت وزارة الشئون الخارجية الباكستانية، إن وزراء خارجية ورؤساء وفود من الدول الأعضاء بالمنظمة سيحضرون الاجتماع، إلى جانب ممثلين عن أمانة المنظمة وهيئات تابعة لها، حسب صحيفة إكسبرس تريبيون الباكستانية اليوم السبت.

ويسبق الاجتماع الوزاري لقاء لكبار المسئولين من الدول الأعضاء بالمنظمة، يستعرضون خلاله أنشطة وبرامج المنظمة، وتقييم عمل هيئاتها الفرعية ووضع اللمسات الأخيرة على جدول أعمال اجتماع وزراء الخارجية ومسودات الوثائق الختامية لدراستها من قبل الوزراء.