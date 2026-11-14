إندونيسيا والبرازيل تبحثان إقامة شراكة لتمويل الغابات الاستوائية

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تبحث وزارة الغابات الإندونيسية تعزيز التعاون مع ممثلين برازيليين في مجال الإدارة المستدامة للغابات الاستوائية مع التركيز على تمويل الحفاظ على الغابات واعتماد الكربون وتمكين المجتمعات المحلية التي تعتمد على الغابات.

وقالت هاروني كريسنواتي، وهي واحدة من الخبراء التابعين لوزير الغابات في بيان اليوم السبت إنه جرى بحث هذه الشراكة على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الـ31 لتغير المناخ (كوب 31) في مدينة أنطاليا التركية أمس الجمعة، حسب وكالة أنتارا نيوز الإندونيسية للأنباء اليوم السبت.

وبحث المشاركون في الاجتماع خبرة البرازيل في تطوير نهج خاص للحفاظ على الغابات يجمع بين حماية البيئة وتحسين رفاهية المجتمعات.

وأضافت كريسنواتي "إحدى التجارب التي لفتت انتباهنا هي برنامج الخدمة الزراعية الخارجية (فاس) المعني بتعزيز التنمية المستدامة للمجتمعات في منطقة الأمازون".

وأضافت أنه من خلال هذا النهج، يرتبط حماية الغابات بتلبية احتياجات أساسية للمجتمع، بما في ذلك مياه الشرب والطاقة الشمسية والاتصال بالانترنت وأمن الغذاء.

ويقدم هذا النموذج مرجعا لتبادل المعرفة حول الربط بين جهود الحفاظ على البيئة وتحسين مستويات المعيشة للسكان الذين يعيشون داخل مناطق الغابات وحولها.



