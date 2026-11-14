1000 جنيه تراجعا في سعر طن الدقيق تأثرا بهبوط الدولار

تراجعت أسعار الدقيق استخراج ٧٢٪ (الزيرو) في الأسواق المحلية، خلال الأسبوع الماضي، بنحو 1000 جنيه للطن، متأثرا بانخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه نسبيا، منذ بداية نوفمبر الحالي.

وبحسب حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، فإن سعر الدقيق بروتين 22 تراجع إلى 16100 جنيه للطن، وبروتين 24 إلى 16300 جنيه، وبروتين 26 إلى 16500 جنيه للطن.

وسجلت أسعار الدقيق المستخرج 24 و27 مستويات أعلى، بحسب المواصفات، حيث بلغت نحو 20200 و20600 جنيه للطن على التوالي.

أما بالنسبة للمستهلك، فقد سجل متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ نحو 27.5 جنيه، بحسب المنوفي.

وأرجع عدد من مسئولي شعبة المواد الغذائية انخفاض أسعار الدقيق إلى تراجع الدولار نسبيا إلى مستويات الـ 52 جنيه حاليا، مقابل 56.25 جنيه في أكتوبر الماضي.

وقال أحد مسئولي شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية إنه من المفترض أن ينعكس تراجع الدقيق على أسعار الخبز السياحي، وباقي المخبوزات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن المخابز السياحية رفعت أسعار منتجاتها فور زيادة أسعار الدقيق، ويجب عليها الاستجابة إلى الانخفاض حاليا.

وكانت أسعار الدقيق «الزيرو» قد ارتفعت في الأسواق المحلية خلال أول أسبوع من شهر أكتوبر الماضي، مسجلة زيادة بنسبة 31% لتصل إلى 21 ألف جنيها، مقابل 16 ألف جنيها مقابل الشهرين السابقيين، مدفوعة بزيادة حجم الطلب وعودة الموسم الدراسي الجديد، وهو ما انعكس على أسعار الخبز السياحي على الفور.

وتزامن ذلك مع تحركات وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز توافر القمح والدقيق الحر في السوق، حيث أكد شريف فاروق، وزير التموين، خلال اجتماعه مع ممثلي الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب، أكتوبر الماضي، أن الوزارة تتابع بصورة مستمرة احتياجات السوق من القمح المستخدم في إنتاج الدقيق الحر، ومعدلات الاستهلاك والكميات المتاحة، إلى جانب احتياجات المخابز والصناعات الغذائية التي تعتمد على الدقيق الحر، وفي مقدمتها المكرونة والمخبوزات والحلويات.

وجرى الاتفاق، بالتنسيق مع الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب، على إتاحة كميات من الأقماح بشكل دوري عبر البورصة السلعية لإنتاج الدقيق الحر، وفقًا لاحتياجات السوق ومعدلات الطلب، بما يسهم في تعزيز المعروض من مستلزمات الإنتاج، وضمان انتظام الإمدادات، ودعم استقرار منظومة إنتاج الخبز.

وتلزم الوزارة المخابز ببيع رغيف الخبز وزن الـ80 جراما بحد أقصى 2 جنيه، والرغيف وزن 60 جراما بـ1.5 جنيه، ووزن 40 جراما بجنيه واحد، فيما يباع الفينو وزن 50 جراما بحد أقصى 2 جنيه، ووزن 40 جراما بـ1.5 جنيه، ووزن 30 جراما بحد أقصى 1 جنيه.



