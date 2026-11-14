الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة

أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء استمرار الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، محذرًا من تفاقم معاناة السكان جراء الفيضانات الشديدة والظروف الشتوية القاسية، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية ونقص الاحتياجات الأساسية.

وأكد الاتحاد الأوروبي، في بيان، اليوم السبت، ضرورة احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين والمنشآت المدنية، بما فيها المستشفيات والكوادر الطبية، معربًا عن قلقه إزاء الغارة الجوية الأخيرة على مستشفى ناصر.

ودعا إلى التنفيذ الكامل للالتزامات المتعلقة بإدخال المساعدات الإنسانية، وفقًا للخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، مطالبًا إسرائيل بالسماح الفوري وغير المشروط بوصول المساعدات ودعم جهود التعافي المبكر، وإعادة فتح جميع المعابر الحدودية مع القطاع.

كما شدد على ضرورة تمكين الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الإنسانية، بما فيها المنظمات غير الحكومية، من أداء مهامها دون عوائق، والوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في القانون الدولي، مؤكدًا أهمية ضمان استخدام المساعدات للأغراض الإنسانية وعدم تحويلها من جانب الجماعات المسلحة.

وأشار البيان إلى استمرار الضربات العسكرية، رغم مرور عام على إعلان وقف إطلاق النار، فضلًا عن النقص الحاد في المستلزمات الأساسية، وفي مقدمتها المأوى الملائم والأدوية والمعدات الطبية، نتيجة القيود المفروضة على الوصول إلى القطاع، الأمر الذي يحول دون توفير ظروف معيشية كريمة للسكان.

وجدد الاتحاد الأوروبي التزامه بحل الدولتين، داعيًا جميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل والفوري لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، والقرارات الدولية ذات الصلة، بما يشمل نزع السلاح بصورة دائمة من حركة حماس والجماعات المسلحة الأخرى، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، وإرساء إدارة مدنية للقطاع، مؤكدًا أنه لا ينبغي لحماس أن يكون لها دور في إدارته مستقبلًا.