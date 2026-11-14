ضبط شخصين بالجيزة بتهمة الترويج لبيع الألعاب النارية بمواقع التواصل الاجتماعي

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على شخصين بتهمة الترويج لبيع الألعاب النارية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إن الأجهزة الأمنية رصدت إدارة شخص صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى تروج لبيع الألعاب النارية بمقابل مادى.

وأضافت، أنه بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها "طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة"، وضبط بحوزته "هاتف محمول وبفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي".

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وقرر بتحصله على الألعاب النارية من "مالك مكتبة "له معلومات جنائية" - مقيم بذات الدائرة"، أمكن ضبطه، وضبط وبحوزته "200 قطعة ألعاب نارية"، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.