المصري يفوز على فريق الشباب مواليد 2007 بثنائية

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري على فريق الشباب بالنادي مواليد 2007 بهدفين دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت ظهر اليوم على ملعب الأكاديمية البحرية ببورفؤاد، ضمن استعدادات الفريق الأول لمواجهة بترول أسيوط في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، والمقرر إقامتها في الخامسة مساء الخميس 19 نوفمبر الجاري، على استاد السويس الجديد.

وأُقيمت المباراة على ثلاثة أشواط، مدة كل منها 30 دقيقة، ونجح الجزائري خير الدين طوال في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة العاشرة من الشوط الأول، قبل أن يضيف كريم بامبو الهدف الثاني في الدقيقة 14 من الشوط الثالث.

وشهدت المباراة أداءً قويًا من لاعبي الفريقين، خاصة في ظل الحماس الكبير للاعبي فريق الشباب، بقيادة مدربهم وليد الشناوي، الذين بذلوا جهدًا كبيرًا سعيًا لجذب أنظار المدير الفني للفريق الأول، التونسي نبيل الكوكي.

وجاء تشكيل المصري في الشوط الأول كالتالي: عصام ثروت في حراسة المرمى، عبد الوهاب نادر، ومحمد هاشم، وخالد صبحي، ومحمد شكري، ومصطفى أبو الخير، وياسين الملاح، ويوسف الجوهرى، وخير الدين طوال، ومحمد الشامي، ومنذر طمين.

وفي الشوط الثاني، خاض الفريق المباراة بتشكيل ضم: محمد شحاتة في حراسة المرمى، عبد الوهاب نادر، ومحمد هاشم، ومصطفى العش، وعمرو سعداوي، ومحمود أشرف، وحسام حسن، وعبد الله الزياني، وعبد الرحيم دغموم، وصلاح محسن، وكريم بامبو.