عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني: احتمال اندلاع الحرب لا يزال قائما

قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أحمد بخشايش أردستاني، إن احتمال اندلاع الحرب لا يزال قائمًا، ما لم تسفر المفاوضات عن انفراجة.

وأضاف أردستاني، في تصريحات لموقع «فرارو» السبت، أن الولايات المتحدة تسعى، من خلال الحصار، إلى زيادة حالة الاستياء الشعبي وإضعاف إيران، وصولًا إلى دفع المواطنين للمطالبة بالتفاوض مع واشنطن.

وحذر المسئول الإيراني من أن أي هجوم أمريكي على بلاده سيقابل برد مباشر يستهدف إسرائيل، موضحًا أن استهداف منشأة كلنغ كزلا النووية سيقابله هجوم على مفاعل ديمونا.

في المقابل، نقلت وكالة «رويترز» عن ثلاثة مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ كبار مستشاريه، خلال الأيام الماضية، بأنه قد يمتنع عن شن هجمات جديدة على إيران، ما لم تصدر عن طهران أو جماعة الحوثيين المتحالفة معها في اليمن استفزازات جديدة.

وبحسب المصادر، لم يحسم ترامب قراره بشأن مسار الحرب التي بدأت في فبراير الماضي، بمشاركة إسرائيل، إذ يتأرجح موقفه بين التهديد باستئناف الضربات العسكرية والتوجه نحو خفض التصعيد.

وأشارت المصادر إلى أن ترامب أبدى تفهمًا لمطالب حلفاء إقليميين دعوه إلى تجنب العودة إلى مواجهة عسكرية واسعة النطاق.

كما نقلت الوكالة عنه قوله، الخميس، إنه يستطيع إنهاء الحرب فورًا، لكنه يفضل إطالة أمد التحرك العسكري استجابة لطلب الدول التي تسعى الولايات المتحدة إلى حمايتها.

من جهته، قال مسئول في البيت الأبيض إن ترامب، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، يتولى وحده اتخاذ القرارات المتعلقة بالتحركات العسكرية، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تتمتع بموقف قوي، في ظل سيطرتها على مضيق هرمز وتدهور الاقتصاد الإيراني.



