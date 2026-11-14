كشف ملابسات تضرر طالبة من عاطل سرق هاتف شقيقها بأسلوب انتحال الصفة

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كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات تضرر طالبة من عاطل سرق هاتف شقيقها بأسلوب انتحال الصفة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إن أجهزة الأمن رصدت تداول منشور بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر القائمة على النشر من شخص لقيامه بسرقة الهاتف المحمول الخاص بشقيقها بأسلوب انتحال الصفة بالقاهرة.

وأضافت أنه بالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر (طالبة – مقيمة بمحافظة المنيا) وبسؤالها قررت بقيام أحد الأشخاص بسرقة الهاتف المحمول الخاص بشقيقها بأسلوب انتحال الصفة، وبسؤال شقيقها (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون) أيد ذلك.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بمركز شرطة طوخ بالقليوبية) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، ولفت إلى ارتكابه (4) وقائع أخرى بذات الأسلوب وتصرفه فى المسروقات بالبيع لدى عميله سئ النية (مالك محل هواتف محمولة – مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية)، أمكن ضبطه وتم بإرشاده ضبط المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.