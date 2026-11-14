أردوغان: بوليفيا شريك مهم لتركيا في أمريكا اللاتينية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال لقائه نظيره البوليفي رودريغو باز بيريرا، السبت، إن أنقرة تنظر إلى بوليفيا باعتبارها شريكا مهما في أمريكا اللاتينية.

وأفاد بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، بأن اللقاء الذي عقد في إسطنبول تناول العلاقات الثنائية بين تركيا وبوليفيا، إلى جانب قضايا إقليمية.

وأوضح أردوغان خلال اللقاء أن بلاده تنظر إلى بوليفيا باعتبارها شريكا مهما في أمريكا اللاتينية، وأنه من المهم تعميق التعاون بين البلدين في العديد من المجالات، وفي مقدمتها الصناعات الدفاعية.

وأشار أردوغان إلى أن الاتفاقيات المطروحة على جدول أعمال البلدين تقوم على مبدأ "الربح المتبادل".

وأضاف أن الاتفاقيات المذكورة ستعزز الأساس التعاقدي للعلاقات بين البلدين.

ولفت إلى إمكانية مواصلة اتخاذ خطوات في المجالات الواعدة، وفي مقدمتها التعدين.

وفي وقت سابق السبت، استقبل أردوغان نظيره البوليفي بيريرا بمراسم رسمية في مكتب الرئاسة بقصر دولمة بهتشة في إسطنبول.

وعقب تقديم كل منهما أعضاء وفده للآخر، انتقل أردوغان وبيريرا إلى اجتماع ثنائي مغلق، أعقبه اجتماع بمشاركة وفدي البلدين.

وحضر الاجتماع، الذي عقد بعيدا عن عدسات وسائل الإعلام، من الجانب التركي وزير الدفاع يشار غولر، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة برهان الدين دوران، ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية بالرئاسة خلوق غورغون.