• الطبيب في قسام الجراحة العامة محمد قديح نجا من قصف إسرائيلي استهدف المستشفى الخميس، فيما قُتل زميله وعدد من المرضى الذين أُجريت لهم عمليات جراحية قبل أيام من القصف..

بعدما أنهى مهامه في قسم الجراحة العامة بمستشفى ناصر جنوبي قطاع غزة، توجه الطبيب الفلسطيني محمد قديح إلى مكتبه لأخذ قسط من الراحة، لكن قصفا إسرائيليا استهدف المستشفى الخميس، ليجد نفسه تحت الأنقاض عاجزا عن الحركة، فيما قُتل زميله وعدد من المرضى الذين أُجريت لهم عمليات جراحية قبل أيام

لم يسمع قديح (55 عاما) دوي الانفجار، ولم يعرف في البداية ما الذي أصاب المكان الذي أمضى فيه أكثر من 23 عاما يعالج المرضى ويجري العمليات الجراحية، إذ وجد نفسه وسط ظلام دامس، تحيط به الأنقاض وتتعالى من حوله أصوات لم يستطع تمييز مصدرها، وفق روايته للأناضول.

ويستعيد قديح، الذي يتلقى علاجه داخل المستشفى، اللحظات الأولى للهجوم، قائلا: "فجأة ودون سابق إنذار، حتى صوت الانفجار لم نسمعه، وجدت نفسي تحت الركام، لا توجد كهرباء، وأصوات من هنا وهناك".

ويضيف: "اعتقدت أنني أحلم أو أنني سأموت، كان شعورا قريبا من الموت".

والخميس، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مبنى الجراحات في مستشفى ناصر، ما أسفر عن استشهاد 6 فلسطينيين، بينهم طفل وطبيب، وإصابة نحو 30 آخرين، فضلا عن تعطل خدمات طبية أساسية.

**اللحظات الأولى للهجوم

ويستكمل قديح في حديثه عن لحظات الهجوم الأولى، قائلا إنه تحسس رأسه وسط الظلام ليكتشف أنه ينزف، وسط شعوره بأنه سيفقد الوعي في أي لحظة.

وفي الدقائق الأولى، حاول قديح النهوض والتوجه إلى الطوارئ، لكنه عجز إذ كانت ساقاه عالقتين تحت الأنقاض.

ويضيف: "وضعت يدي على رأسي فوجدت دماً، واعتقدت أن الأمور ليست سهلة، حاولت القيام لكنني لم أستطع، كانت قدماي تحت الركام".

وبعد محاولات متكررة، تمكن الطبيب الفلسطيني من النهوض وتحرير ساقيه والخروج من بين الأنقاض، وشق طريقه وسط الركام والضجيج باتجاه قسم الطوارئ لتلقي العلاج.

**إصابة وفقدان زميله

لم تكن إصابة قديح هي الخسارة الوحيدة التي تكبدها في الهجوم، فقد قُتل زميله وصديقه الطبيب رزق أبو بشيرة، فيما أُصيب طبيب آخر (لم يذكر اسمه) كان يعمل معهما في المستشفى.

وعلى مدى سنوات، جمعت الأطباء الثلاثة ساعات طويلة داخل غرف العمليات، في محاولة لإنقاذ حياة المرضى والجرحى رغم الظروف القاسية التي يواجهها القطاع الصحي في غزة، وفق قوله.

ويقول قديح إن معظم العمليات الجراحية كان يجريها مع أبو بشيرة، وإن فقدانه ترك فراغا يصعب عليه تصوّر كيفية تجاوزه، متابعا: "لا أعرف كيف سنكمل الفترة المقبلة من دونه".

** استشهاد مرضى

وإلى جانب فقدان زميله، يستعيد قديح مصير مرضى كانوا يتلقون العلاج داخل المستشفى، بعدما خضعوا لعمليات جراحية أجراها لهم الأطباء قبل أيام.

ففي إحدى الغرف المجاورة لمكتبه، كان يرقد مرضى أُجريت لهم عمليات جراحية يوم الأحد السابق للهجوم، لكن القصف الإسرائيلي تسبب باستشهادهم.

ويقول: "بعض المرضى في الغرفة المجاورة كنا قد أجرينا لهم عمليات جراحية يوم الأحد، واستشهدوا في القصف".

ويؤكد قديح أنه لم يتوقع استهداف المستشفى، لا سيما مع وجود مرضى وكوادر طبية داخله، مشيرا إلى أنه كان يعتقد أن طبيعة المنشأة الصحية توفر لها الحماية من الهجمات.

ويضيف: "لم أتوقع أن يُقصف المستشفى، قلنا إن ذلك صعب جدا. فيه كوادر طبية ومرضى".

وبالنسبة إلى الطبيب الذي أمضى أكثر من عقدين في قسم الجراحة العامة، ورغم ظروف العمل القاسية في مستشفى ناصر، يقول قديح إن رؤية المرضى يتعافون كانت كافية لتخفيف مشقة ساعات العمل الطويلة.

ويقول: "نعمل في أحلك وأصعب الظروف، لكن عندما تقدم خدمة لمريض وتشعر أنه ارتاح، يزول كل التعب".

ويتابع: "عندما تجري عملية جراحية لمريض يعاني، وبعد أسبوع تراه وقد تحسنت حالته، فهذا شعور لا تضاهيه الأموال"، في إشارة إلى حزنه على مقتلهم.

**القانون الدولي واستهداف المستشفيات

وتساءل قديح عن دور القانون الدولي في توفير الحماية للمستشفيات، قائلا: "أي قانون دولي يسمح بضرب المستشفيات والمراكز الطبية؟".

وتابع أن "القانون الدولي لا يسمح بذلك"، لافتا إلى أنه يحظر ذلك حتى في وقت الحروب العالمية.

ويكفل القانون الدولي الإنساني حماية خاصة للمستشفيات والمنشآت الطبية والعاملين فيها، ويحظر استهدافها ما دامت تحتفظ بالحماية المقررة لها بموجب أحكامه.

ويأتي استهداف مستشفى ناصر في ظل تدهور القطاع الصحي بغزة، جراء الهجمات الإسرائيلية المتكررة ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية واستمرار القيود على دخول المساعدات.

ووفق بيان لمنظمة الصحة العالمية في أبريل الماضي، تعرضت أكثر من 1800 منشأة صحية في غزة، بينها مستشفيات ومراكز رعاية أولية وعيادات وصيدليات ومختبرات، لهجمات إسرائيلية تسببت في تدميرها كليا أو إلحاق أضرار بها.

وقدرت ممثلة المنظمة في الأراضي الفلسطينية رينهيلد فان دي فيردت، آنذاك، أن إعادة إعمار وتأهيل النظام الصحي بغزة تتطلب استثمارات بنحو 10 مليارات دولار خلال 5 سنوات.

ويعاني القطاع الصحي نقصا حادا في الأدوية والمستلزمات الطبية، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي والقيود المفروضة على إدخال المساعدات، رغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر 2025.

ووفق أحدث حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في غزة، الأربعاء، أسفرت الخروقات الإسرائيلية للاتفاق عن استشهاد 1622 فلسطينيا وإصابة 5878 آخرين.

ومنذ أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي، إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 74 ألف شهيد وما يزيد على 175 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية.