إيران: تحذيرات من عام صعب فيما يتعلق بإمدادات الغاز

ذكرت الشركة الوطنية الإيرانية للغاز في بيان نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية (ايريب)، أن "هذا العام استثنائي وبالغ الصعوبة، فيما يتعلق بإمدادات الغاز، حيث يواجه 11 إقليما في جميع أنحاء البلاد ضغوطا في توفير هذه الإمدادات".

وأضافت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية اليوم السبت أن إنتاج الغاز اليومي في إيران بلغ 709 ملايين متر مكعب خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث استهلكت القطاعات السكنية والتجارية والصناعات الصغيرة 68% من هذه الكمية، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وحذرت الشركة من أن الضغوط على الإمداد ستكون أكثر انتشارا في الأقاليم الشمالية وهي مازنداران وغلستان وخراسان الشمالية.

وتحث الشركة السكان على خفض درجات حرارة أجهزة الطاقة بمنازلهم بمقدار درجة واحدة.