العراق ينفي إغلاق أجوائه لمدة 72 ساعة

نفى الفريق سعد معن رئيس هيئة العلاقات العامة والاتصال الحكومي في مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية اليوم السبت إغلاق الأجواء العراقية لمدة 72 ساعة.

وقال معن، في بيان صحفي، إنه لا صحة للأنباء المتداولة عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص، مشيرا إلى أن الأجواء العراقية مفتوحة وحركة الملاحة الجوية فيها تسير بصورة اعتيادية ولا يوجد أي قرار بغلقها.

وأوضح أن "المقطع المصور الذي جرى تداوله بهذا الشأن يعود إلى وقت سابق وقد أُجريت عليه تعديلات أُخرجته عن سياقه الحقيقي"، داعيا إلى توخي الدقة والمسئولية في نقل المعلومات وعدم الإنجرار وراء المقاطع المجتزأة أو المعدلة أو المساهمة في نشر الشائعات مع ضرورة اعتماد المصادر الرسمية في استقاء الأخبار والمعلومات.