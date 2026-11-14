بيرنهام يحذر حزب العمال من خسارة الانتخابات البريطانية أمام المحافظين بقيادة كيمي بادينوك

قالت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية إن رئيس وزراء المملكة المتحدة وزعيم حزب العمال آندي بيرنهام وجه حزبه إلى إعادة ترتيب أولوياته والاستعداد لمواجهة حزب المحافظين في الانتخابات المقبلة، وسط مخاوف داخل الحكومة البريطانية من تعافي الحزب تحت قيادة كيمي بادينوك، واستعادته موقعه منافسا رئيسيا على السلطة.

ونقلت الصحيفة، في تقرير أعدته بيبا كرير وجيسيكا إلجوت، الجمعة 13 نوفمبر، عن مصادر في داونينج ستريت قولها إن رئيس الوزراء يريد من قيادة حزب العمال إعادة التركيز على المحافظين باعتبارهم تهديدا انتخابيا جديا، بعدما انصب اهتمام الحزب خلال العامين الماضيين على مواجهة حزب "ريفورم" بقيادة نايجل فاراج وحزب الخضر.

ولفتت المصادر إلى أن تراجع شعبية المحافظين في استطلاعات الرأي لا يعني استبعاد عودتهم، مشيرة إلى أن مسارهم التصاعدي يستدعي عدم الاستهانة بقدرتهم على استعادة الناخبين قبل الانتخابات المقبلة.

وأوضحت "ذا جارديان" أن شعبية المحافظين ارتفعت إلى 25% في استطلاع أجرته مؤسسة "مور إن كومون" الأسبوع الماضي، مقارنة بـ18% في فترة سابقة، لتتجاوز للمرة الأولى منذ 18 شهرا نسبة التصويت التي حققها الحزب في الانتخابات العامة الأخيرة، والبالغة 24%.

وأضاف التقرير أن عددا من نواب المحافظين باتوا يرون أن حزبهم يمتلك فرصة حقيقية للتعافي، خصوصا مع توجه بادينوك إلى التركيز على القضايا الاقتصادية بدلا من الانخراط حصريا في معارك الثقافة والهوية.

ونقلت الصحيفة عن مسئول بارز في داونينج ستريت أن بيرنهام لا يريد أن يتراجع اهتمام الحزب بمواجهة "ريفورم"، لكنه يرى ضرورة الاستعداد أيضا لاحتمال عودة المحافظين بقوة إلى المنافسة.

كما أشارت إلى أن استراتيجية العمال قد تشمل التحذير من احتمال عقد تحالف انتخابي بين المحافظين و"ريفورم"، بما قد يدفع بعض الناخبين إلى دعم العمال خشية وصول فاراج إلى السلطة، إلى جانب التركيز على الفجوة بين التقييمات الشخصية الإيجابية نسبيا لبادينوك وصورة حزب المحافظين ككل.

وذكر التقرير أن حزب العمال يعتزم تخصيص موارد أكبر لمواجهة المحافظين اعتبارا من يناير المقبل، استعدادا للانتخابات المحلية المقررة في مايو، والتي ستشكل اختبارا مهما لمدى نجاح الحزب في استعادة قدرته التنافسية أمام خصومه.

ونقلت الصحيفة عن لوك ترايل، مدير مؤسسة "مور إن كومون"، قوله إن حزب العمال بات يواجه جبهتين على يمينه السياسي، هما "ريفورم" والمحافظون، بعدما كان تركيزه في السابق منصبا على جبهة واحدة.

وحذر ترايل من أن تشتت أصوات الناخبين قد يشكل خطرا كبيرا على العمال، إذ يمكن أن يخسر أصواتا لصالح "ريفورم" في مناطق الشمال والوسط المعروفة باسم "الجدار الأحمر"، بينما يفقد أصواتا أخرى لصالح المحافظين في المناطق الأكثر ثراء، خصوصا جنوب شرق إنجلترا.

وأكد التقرير أن اتساع قاعدة الدعم الانتخابي لحزب العمال، رغم محدودية عمقها، قد يجعل عددا أكبر من الدوائر الانتخابية ساحة لمنافسة مباشرة بين العمال والمحافظين، بما يستدعي من الحزب إعادة حساباته والاستعداد لمواجهة انتخابية متعددة الجبهات.