أعلن وزير النقل الأمريكي شون دافي، أن حركة الرحلات الجوية بدأت تعود تدريجيًا إلى طبيعتها في الولايات المتحدة، بعد توقف الخدمات، لكنه حذر من أن المسافرين سيواصلون مواجهة تأخيرات وإلغاءات خلال الفترة المقبلة.

وقال الوزير، في تصريحات نقلتها شبكة «يورونيوز»، إن الوزارة تنسق مع شركات الطيران لدعم عملية التعافي واستعادة انتظام حركة النقل الجوي، فيما تعمل الشركات على إعادة جدولة الرحلات المتأثرة بالتوقف.

وأشار إلى أن عودة العمليات إلى طبيعتها ستتم بصورة تدريجية، ما يعني أن المسافرين قد يواجهون اضطرابات في جداول الرحلات، رغم بدء استئناف الخدمات.

وكشفت بيانات ملاحية نقل عنها موقع «أكسيوس»، السبت، عن إلغاء نحو 3300 رحلة جوية من وإلى الولايات المتحدة وداخلها، حتى ساعات الصباح، في مؤشر على اضطرابات واسعة في حركة النقل الجوي.

وشملت الإلغاءات رحلات داخلية وأخرى دولية، ما أثر في حركة المسافرين عبر المطارات الأمريكية، وسط حالة من الارتباك في جداول الرحلات.

ولم تتضمن البيانات المتاحة تفاصيل إضافية بشأن الأسباب المباشرة وراء الإلغاءات أو عدد شركات الطيران المتأثرة، كما لم يتضح ما إذا كان العدد مرشحًا للارتفاع خلال الساعات المقبلة.

أزمة في الرحلات

ويواصل المسافرون من وإلى الولايات المتحدة مواجهة تأخيرات وإلغاءات في الرحلات الجوية صباح السبت، على الرغم من أن إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية (Federal Aviation Administration - FAA) علقت قرار وقف جميع الرحلات على مستوى البلاد.

وكانت السلطات المختصة قد اصدرت هذا الأمر النادر الحدوث يوم الجمعة عقب «انقطاع في خدمات الاتصالات»، مع وقف جميع الرحلات الجوية في أنحاء البلاد.

ومنذ ذلك الحين رفعت إدارة الطيران الفدرالية قرار الوقف، وأكدت أن بعض الرحلات بدأت في الإقلاع مجددا.

وقالت الوكالة: «قبل السماح باستئناف الرحلات، أجرينا اختبارات شاملة لأنظمتنا للتأكد من أنها مستقرة وأن العمليات لا تزال موثوقة»، كما نصحت المسافرين بالتواصل مع شركات الطيران للحصول على آخر المستجدات بشأن الرحلات.

وأرجع وزير النقل الأمريكي شون دافي، سبب التوقف إلى ما وصفه بنظام مراقبة جوية «قديم بدرجة لا تُصدَّق»، محذرًا من أن عودة العمليات إلى طبيعتها سيستغرق وقتًا.

وقال في تصريح للصحفيين: «عند الساعة 8:15 (مساءً) الليلة، بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، فتحنا المجال الجوي. هل يعني ذلك أن كل الرحلات ستُقلع؟ في الوقت الحالي، ستكون الوتيرة بطيئة، فالأمر يعتمد على توفر الأطقم العاملة، وهل لدينا طيارون ومضيفو طيران متاحون لتسيير الرحلات. سنبذل قصارى جهدنا لتسيير أكبر عدد ممكن من الرحلات الليلة».

وتُظهر خريطة اضطرابات المطارات على موقع «Flightradar24»، المتخصص في تتبع الرحلات الجوية، مشكلات كبيرة في مطارات مختلفة في أنحاء الولايات المتحدة صباح السبت.

وأفاد موقع «فلايت أواير» (FlightAware) -وهو خدمة أخرى لتتبع الرحلات إن عدد الرحلات الملغاة يوم الجمعة من وإلى الولايات المتحدة قد تجاوز 8860 رحلة، مشيرًا إلى أن نحو 2650 رحلة أخرى قد أُلغيت حتى الآن صباح السبت.

من جانبها، أعلنت شركات United Airlines وDelta وAmerican أنها بدأت في استئناف عملياتها الطيران.

وقالت شركة «American» في بيان صدر مساء الجمعة: «نركّز على تسيير أكبر عدد ممكن من الرحلات المتبقية هذا المساء، مع العمل في الوقت ذاته على تهيئة الشركة لتحقيق أقوى تعافٍ ممكن في الأيام المقبلة».