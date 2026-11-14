وزير النقل والعاملون بالسكك الحديدية يعتذرون للرئيس والشعب عن حادث تصادم قطاري العياط

قدم العاملون بالهيئة القومية لسكك حديد مصر الاعتذار للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري نتيجة وقوع حادث تصادم القطارين بين محطتي كفر عمار والرقة مؤكدين على بذل كافة الجهود لحماية أرواح المواطنين وسلامتهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده كامل الوزير، وزير النقل، اليوم، مع كافة طوائف التشغيل بهيئة السكك الحديدية ومسؤولي الأمن والسلامة بالهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل، بحضور نائب الوزير للجر الكهربائي والسكك الحديدية، ومساعدي الوزير، ورئيس وقيادات الهيئة، وعدد من قيادات الوزارة.

وفي بداية اللقاء، تم الوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء قطار العياط، حيث أكد الوزير أن ظافر أي مواطن مصري "غالية علينا جميعا"، مؤكدا على تقديمه باسمه وباسم كافة العاملين بوزارة النقل وهيئة السكك الحديدية بخالص الاعتذار والتعازي وصادق المواساة إلى أسر المتوفين وأسرهم، وتقديم خالص الدعاء بالشفاء العاجل للمصابين المتواجدين حاليا بالمستشفيات.

وأوضح الوزير، بحسب بيان الوزارة اليوم، أنه على الجميع تأدية المهام الموكلة إليهم بكل إخلاص وأمانة، وأن يتسابق الجميع للمحافظة على أرواح المواطنين، لافتا إلى ضرورة الاستفادة المثلى ممن تم تدريبهم في بعثات خارجية من مختلف طوائف التشغيل، ولا سيما في مجال السلامة والأمان.

وتطرق الوزير إلى الدور الهام لناظر المحطة في إدارة المنظومة بالمحطة، ودور قائد القطار باتباع كافة تعليمات السلامة والأمان طوال الرحلة، منوها إلى تشكيل فريق عمل لتنفيذ كافة الإجراءات التي تساهم في زيادة معدلات السلامة والأمان على مختلف الخطوط، وبحث كافة المقترحات والرؤى الخاصة التي تساهم في زيادة هذه المعدلات.

وأشار إلى أنه خلال الفترة القادمة سيتم تكثيف تنفيذ كل الإجراءات والآليات التي تساهم في زيادة معدلات السلامة والأمان بشكل مكثف، وتوفير الاعتمادات المالية الخاصة بها، وتكثيف معدلات تنفيذ مشروعات تحديث وتنظيم الإشارات، حيث تم الانتهاء من خطوط "القاهرة - الإسكندرية"، و"بني سويف - أسيوط"، و"أسيوط - نجع حمادي"، موجها بسرعة إنهاء مشروعات الأمن والسلامة بباقي الخطوط بحد أقصى عام، وفق أحدث النظم العالمية، وكذلك تنفيذ منظومة كاميرات بخطوط السكك الحديدية واستكمالها في المحطات وفي الجرارات، وتوفير أحدث معدلات الإنقاذ في العالم خلال الفترة القادمة، وزيادة ماكينات فحص السكة على مختلف الخطوط.

وقال إن حافز الكيلومتر النظيف لقائدي القطارات يخضع لمعايير وضوابط معينة تحددها لجنة تم تشكيلها معنية بهذا الشأن، لافتا إلى قبول النقد البناء الذي يفيد منظومة السكك الحديدية، وأن كل حادث يجب تحليله والوقوف على الأسباب الحقيقية له لتفادي مستقبلا أي خطأ قد تسبب في الحادثة، وكذلك ضرورة عدم استباق نتائج التحقيقات في حادث تصادم القطارين بالمنطقة الواقعة بين محطتي كفر عمار والرقة، وكذلك أهمية استمرار حملات التوعية للتصدي لظاهرة حرق المخلفات على جانبي السكة الحديد، والتأكيد على طوائف التشغيل باتخاذ كافة الإجراءات التي تساهم في تأمين حركة القطارات في حالة وجود حريق على جانبي السكة.

وأضاف الوزير أن استمرار تطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية يعد ركيزة أساسية لتعزيز معدلات السلامة والأمان، منوها إلى أن توريد جرارات وعربات جديدة، وتطوير الورش، وتحديث نظم الإشارات، كلها عوامل تسهم بشكل مباشر في رفع مستويات السلامة والأمان، بالإضافة إلى الخطة التي تنفذها وزارة النقل لإلغاء المزلقانات بتنفيذ أعمال صناعية (كباري) لزيادة معدلات السلامة والأمان، علاوة على الانتهاء من إنشاء وتنفيذ عدد 54 كوبري أعلى المزلقانات الأكثر خطورة حتى الآن.

وشدد الوزير على ضرورة إجراء تحاليل دورية ومفاجئة للعاملين بمختلف قطاعات الوزارة والهيئات والشركات التابعة لها، للتأكد من خلو بيئة العمل من تعاطي المواد المخدرة، بما يسهم في تعزيز منظومة السلامة والأمان والحفاظ على أرواح العاملين والركاب، منوها إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة تجاه أي موظف يثبت تعاطيه للمواد المخدرة، تصل إلى الفصل.

ووجه الوزير بتخصيص يوم السبت من كل أسبوع لمتابعة سير العمل بمختلف مواقع منظومة بالسكك الحديدية من الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء، وتخصيص لجنة من قيادات وزارة النقل للانتشار في كافة مواقع المنظومة على مدار ايام الأسبوع، ومتابعة سير العمل وزيادة معدلات السلامة والأمان بمختلف الخطوط.