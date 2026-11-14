• وفق محافظة القدس، فيما تدعو جماعات "الهيكل" المزعوم إلى اقتحامات واسعة مطلع ديسمبر بمناسبة "عيد الأنوار" اليهودي

اقتحم 1589 مستوطنا إسرائيليا المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة خلال الأسبوع الماضي، وفق ما أفادت محافظة القدس، السبت، فيما دعت جماعات "الهيكل" المزعوم إلى تكثيف الاقتحامات.

وقالت المحافظة في بيان، إن مستوطنين وأعضاء في الكنيست اقتحموا باحات المسجد يوميا خلال الفترتين الصباحية والمسائية، وسط حماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

وأردفت المحافظة، أن مستوطنين "استغلوا مناسبة ما يسمى برأس الشهر العبرية لأداء صلوات تلمودية وتشكيل حلقات للرقص والتصفيق والغناء، فضلا عن السجود والانبطاح الجماعي في الجهة الشرقية من باحات المسجد، قرب قبة الصخرة".

وتابعت: "كما اقتحم مستوطنون سوق القطانين الملاصق للمسجد الأقصى عشية المناسبة، ورددوا الأغاني وأطلقوا أصواتا مزعجة للتضييق على المقدسيين".

دعوات لتكثيف الاقتحامات

وقالت مصادر في القدس وفق ما نقلت عنها منصات إعلامية مقدسية، إن جماعات "الهيكل" المزعوم تسعى إلى حشد أكبر عدد من المستوطنين لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد مطلع ديسمبر المقبل، بمناسبة "عيد الأنوار" اليهودي (الحانوكا).

وأضافت المصادر، أن تلك الجماعات "تدعو إلى محاولة إدخال شمعدان الحانوكيا (هو شمعدان يهودي ذو تسعة فروع يُضاء خلال عيد الأنوار اليهودي)، وإشعاله داخل باحات المسجد أو عند أبوابه، وتكثيف الصلوات والطقوس التلمودية العلنية".

ويستمر "عيد الأنوار" 8 أيام، ويحل عادة في ديسمبر أو أواخر نوفمبر، بحسب التقويم العبري.

وتسعى تلك الجماعات سنويا إلى استغلاله لفرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى.

ومنذ عام 2003، تسمح الشرطة الإسرائيلية للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى بقرار أحادي، فيما تطالب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس مرارا بوقف الاقتحامات، دون استجابة من السلطات الإسرائيلية.

ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تكثف منذ عقود مساعيها لتهويد القدس الشرقية، بما فيها المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المنشودة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967 ولا بضمها عام 1980.