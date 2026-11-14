 الدفاعات الجوية السعودية تدمر طائرتين مسيرتين أطلقتهما الميليشيا الحوثية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الدفاعات الجوية السعودية تدمر طائرتين مسيرتين أطلقتهما الميليشيا الحوثية

الرياض - د ب أ
نشر في: السبت 14 نوفمبر 2026 - 4:04 م | آخر تحديث: السبت 14 نوفمبر 2026 - 4:04 م

واصلت الدفاعات الجوية السعودية اليوم السبت إحباط هجمات ميليشيا الحوثي باتجاه مناطق المملكة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اللواء الركن تركي المالكي، في تصريح اليوم ، بأنه تم ‏اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين بمنطقتي الرياض والجنوبية أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية.

وكان المالكي كشف أمس الجمعة عن أن الدفاعات الجوية السعودية دمّرت مسيرتين في المنطقة الشرقية، وأخرى باتجاه العاصمة السعودية الرياض، أطلقتها الميليشيا الحوثية.

يأتي ذلك بعد يومين من إدانة مجلس الأمن الدولي لهجمات الحوثيين على السعودية وتهديداتهم للسفن التجارية في باب المندب والبحر الأحمر.

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