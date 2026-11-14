زيلينسكي يرفض مطلب وضع الحياد لأوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن بلاده تواصل رفض الوضع الحيادي، وهو أحد المطالب الروسية الرئيسية لإنهاء الحرب.

وأضاف زيلينسكي: "إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يفترض أن وضع الحياد الأوكراني سوف يتم النص عليه (في الدستور)، فهذا لن يحدث".

ورفض التعديل الدستوري الذي سوف يكون ضروريا لمثل هذا الوضع، ونظرا لأن أوكرانيا ليست عضوا بحلف شمال الأطلسي (الناتو)، فليس لديها ضمانات أمنية طويلة المدى.

وأوضح زيلينسكي ،اليوم السبت، أن المبعوثين الأمريكيين للسلام استفسرا عما إذا كانت أوكرانيا مستعدة للتخلي عن منطقة دونباس في شرق البلاد لصالح روسيا مقابل الحصول على عضوية الناتو، ما يشير إلى تحول محتمل في تكتيكات واشنطن التفاوضية، حسبما أفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء.

ويصر الكرملين على انسحاب أوكراني بالكامل من دونباس التي تشمل منطقتي دونيتسك ولوهانسك.

ونقلت "بلومبرج" عن زيلينسكي توضيحه للصحفيين بمكتبه في كييف مساء أمس الجمعة، بشأن الخطة المتعلقة بمنطقتي دونيتسك ولوهانسك الكبيرتين: "كانت هذه المرة الأولى التي يُطرح فيها هذا الأمر.. ونحن نناقش مع شركائنا حزمة أمنية شاملة يمكن أن تُعرض علينا في المفاوضات".

وأضاف زيلينسكي أن الحزمة التي طرحتها واشنطن تشمل ضمانات أمنية محددة من حلف الناتو والاتحاد الأوروبي، وبناء جيش أوكراني قوي يتمتع بعدد كافٍ من القوات والأسلحة والدعم المالي لفترة زمنية محددة، إلى جانب خطة للتعافي مدعومة بتمويل من مصادر واضحة ومحددة.

وتابع زيلينسكي: "إذا أكد لنا الجانب الأمريكي هذا الطرح تحديدا، إلى جانب شركاء الناتو الآخرين، فسوف أستشير المجتمع الأوكراني لمعرفة رأيه: هل نقبل به أم نرفضه؟ فليس من حقي اتخاذ هذا القرار بمفردي".