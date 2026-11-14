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انتُخب رئيس فرع الجبهة التركمانية العراقية في كركوك، قحطان الونداوي، محافظا لمحافظة كركوك شمالي العراق.

وجاء انتخاب وينداوي خلال جلسة عقدها مجلس محافظة كركوك، وافق خلالها على استقالة المحافظ السابق محمد سمعان آغا، قبل أن يجري التصويت لاختيار الونداوي محافظا جديدا.

وخلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى المحافظة، قال الونداوي، إنه يأمل أن يكون تولي التركمان منصب محافظ كركوك للمرة الثانية خلال عام واحد أمرا يصب في مصلحة جميع سكان المدينة.

وأكد أنه سيواصل العمل وفق الرؤية التي وضعها المحافظ السابق، مشددا على أن هدفه خدمة جميع سكان كركوك دون تمييز بين أي مكون عرقي أو اجتماعي.

وأوضح الونداوي أن أولويته تتمثل في تعزيز أجواء الأمن والاستقرار في كركوك وترسيخ ثقافة التعايش بين مختلف مكوناتها.

وكان منصب محافظ كركوك قد عاد إلى التركمان في 16 أبريل الماضي، مع انتخاب رئيس الجبهة التركمانية العراقية محمد سمعان آغا، وذلك للمرة الأولى منذ نحو 100 عام.

وأصبح آغا أول محافظ تركماني لكركوك منذ قرن تقريبا، قبل أن يُعيّن في أكتوبر وزير دولة في الحكومة العراقية.

من هو محافظ كركوك الجديد؟

تولى قحطان الونداوي على مدى سنوات مناصب مختلفة في الجبهة التركمانية العراقية، شملت العمل السياسي والتنظيمي ومجالات التعليم والشباب.

ووُلد الونداوي عام 1975 بمدينة كركوك، وحصل على درجة الماجستير في التجارة الدولية والخدمات اللوجستية.

ويواصل حاليا دراساته لنيل درجة الدكتوراه في الاقتصاد، كما شارك منذ عام 2003 في الأنشطة الموجهة للشباب التركمان وأعمال التنظيم والتأطير.

وبدأ مسيرته السياسية من خلال العمل الشبابي، حيث شغل عام 2007 منصب ممثل الشباب في البرلمان التركماني العراقي.

وفي عام 2008، انتُخب عضوا في الهيئة التنفيذية لاتحاد تركمان إيلي للطلبة والشباب، قبل أن يتولى لاحقا منصب نائب الرئيس لشؤون الطلبة.

وفي عام 2010، عُيّن عضوا في اللجنة المركزية للجبهة التركمانية العراقية، كما تولى عام 2011 إدارة مركز التعليم المستمر التابع لمؤسسة تركمان إيلي للتعاون والثقافة.

ويشغل الونداوي منذ عام 2022 منصب رئيس فرع الجبهة التركمانية العراقية في كركوك.