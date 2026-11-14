ألقى ضباط مباحث الإسكندرية القبض على شخص، متهم بسرقة سبائك ذهبية، ومبلغ مالي من مكتب في نطاق دائرة قسم شرطة أول المنتزه، وذلك عقب دخوله المكتب باستخدام مفتاح مصطنع، وتم استعادة المسروقات.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد تداول منشور مدعوم بمقطعي فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضررت خلاله القائمة على النشر من أحد الأشخاص؛ لاتهامه بالدخول إلى مكتبها وسرقة بعض محتوياته.

وبالفحص والتحري، تبين أن قسم شرطة أول المنتزه تلقى بتاريخ 13 أكتوبر الماضي بلاغًا من سكرتيرة بأحد المكاتب، تتضرر فيه من قيام شخص بالدخول إلى مكتب عملها عقب غلقه، وسرقة سبائك ذهبيتين ومبلغ مالي من داخله.

وبتقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل، له معلومات جنائية مُسجلة، مقيم في نطاق دائرة القسم، وعُثر بحوزته على المسروقات المستولى عليها.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة باستخدام أسلوب المفتاح المصطنع، فتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.