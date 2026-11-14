رئيس الحزب الاشتراكي الألماني يدافع عن جمعه بين منصبه الحزبي ومنصبه الحكومي

دافع رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي ووزير المالية الألماني، لارس كلينجبايل، عن توليه المنصبين معا، ردا على انتقادات داخل حزبه.

وعقب فعالية في إطار جولته الحوارية بمدينة بوتسدام شرقي ألمانيا، قال كلينجبايل اليوم السبت: "إنني لطالما أوضحت أنني أعول كثيرا على التنسيق الوثيق بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي بوصفه حزبا سياسيا، والحزب نفسه بوصفه شريكا في الائتلاف الحاكم، وهذا ما أمثله أيضا بصفتي الشخصية".

وتابع كلينجبايل، الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، في الحكومة الائتلافية في ألمانيا: "لقد اتبعت النهج نفسه عندما كنت أمينا عاما للحزب، ثم رئيسا له في عهد أولاف شولتس عندما كان مستشارا، وكذلك عندما كان نائبا للمستشار "عندما كان شولتس نائبا للمستشارة السابقة أنجيلا ميركل". يجب على الحزب الاشتراكي أن يتحرك في المقام الأول بانسجام، ولا يجوز أن يكون هناك معسكران فيما يتعلق بالمسائل المرتبطة بشغل المناصب".

وجاءت تصريحات كلينجبايل ردا على تقرير نشرته مجلة "دير شبيجل"، أفاد بأن عدة مجموعات عمل داخل الحزب الاشتراكي تسعى إلى الحيلولة دون ترشح كلينجبايل مجددا لرئاسة الحزب.

ووفقا للتقرير، تؤيد هذه المجموعات طلبا من المقرر طرحه على مؤتمر الحزب في يناير المقبل، يطالب بألا يجمع رئيس الحزب الاشتراكي على المستوى الاتحادي، في ظل الظروف الراهنة، بين رئاسة الحزب وتولي منصب وزاري في الحكومة الاتحادية.

كما تسعى منظمة الشباب التابعة للحزب من خلال طلب مماثل، إلى الفصل بين المناصب الحكومية ورئاسة الحزب.

وقال الأمين العام للحزب الاشتراكي، كورت فيشر، إن النقاش الذي شارك فيه نحو 120 عضوا من الحزب في ولاية براندنبورج، تضمن ما يصل إلى خمسة أسئلة مالت إلى الطابع النقدي، وتناولت أيضا مسألة المناصب التي يشغلها كلينجبايل.

وقال كلينجبايل في بوتسدام: "هذا النقاش ليس جديدا، بل يدور دائما داخل الحزب الاشتراكي". وأشار إلى الجدول الزمني المتعلق بالترشيحات لشغل المناصب، مضيفا: "نريد اتخاذ قرار وتقديم مقترح بشأن المرشحين خلال اجتماع هيئة رئاسة الحزب في موعد أقصاه 16 ديسمبر".

وكانت السياسية الاشتراكية بيربل باس قد أعلنت في 12 أكتوبر الماضي استقالتها من رئاسة الحزب الاشتراكي "حيث كانت تشارك كلينجبايل في رئاسة الحزب" ومنصبها الحكومي كوزيرة للعمل. ومن المقرر أن ينتخب الاشتراكيون الديمقراطيون قيادة جديدة للحزب خلال مؤتمرهم المقرر عقده في مطلع العام المقبل.