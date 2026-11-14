عدي الدباغ بديلا مع فلسطين في ودية أمام إيران

أعلن إيهاب أبو جزر المدير الفني لمنتخب فلسطين التشكيل الأساسي الذي سيبدأ المباراة الودية أمام إيران، اليوم السبت.

وضع أبو جزر، مهاجم الزمالك، عدي الدباغ على مقاعد البدلاء إضافة إلى أنس بني عودة لاعب المقاولون العرب، وعبد الهادي راشد لاعب بتروجت.

في المقابل، تواجد في التشكيل الأساسي كل من عميد صوافطة لاعب وسط المصري البورسعيدي، وبدر موسى مهاجم بتروجت، وخالد النبريص مهاجم سيراميكا كليوباترا.

ويستعد المنتخب الفلسطيني لخوض منافسات المجموعة الأولى لكأس أمم آسيا 2027، والتي تضم السعودية منظم البطولة، وسلطنة عمان والكويت.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد أعلن في 3 نوفمبر الماضي تأجيل بطولة كأس أمم آسيا 2027 في السعودية لتقام من 23 ديسمبر 2027 إلى 21 يناير 2028 بدلا من إقامتها خلال الفترة من 7 يناير إلى 5 فبراير بسبب توتر الأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط.