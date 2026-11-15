فقدان مهاجر وإنقاذ 87 آخرين خلال عبور القنال الإنجليزي

فقد مهاجر واحد وجرى إنقاذ 87 شخصا عندما واجهوا صعوبات أثناء محاولتهم عبور القنال الإنجليزي (بحر المانش) على متن قارب صغير.

وذكرت السلطات الفرنسية، أن القارب الصغير بدأ يواجه مشاكل مساء السبت بينما كان لا يزال داخل منطقة البحث والإنقاذ الفرنسية، وفقا لوكالة بي إيه ميديا البريطانية.

وأضافت سلطات المحافظة البحرية لبحر المانش وبحر الشمال أنه تم إطلاق عملية إنقاذ على الفور ونشر "جميع الموارد المتاحة" لمساعدة ركاب القارب.

وأنقذت سفينة المساعدة "رياس أبي نورماندي" 87 شخصا، من بينهم شخص واحد يعاني من انخفاض درجة حرارة الجسم، بينما أبلغ عن فقدان شخص واحد.

وتعد القنال الإنجليزي واحدا من أكثر الممرات المائية ازدحاما في العالم، حيث يمكن أن تجعل الظروف الجوية القاسية ودرجات حرارة المياه المتجمدة في فصل الشتاء، الملاحة صعبة للغاية.

وأطلقت السلطات عملية بحث واسعة النطاق للعثور على المفقود، شاركت فيها سفن وطائرة ومروحية، قبل أن تقرر تعليقها بعد عدة ساعات عند الساعة العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي (21:00 بتوقيت جرينتش).

وأشارت السلطات إلى أنه جرى إنزال الناجين في ميناء كاليه، وتولت فرق الطوارئ استقبالهم وتقديم الرعاية لهم.

ووفقاً لوسائل إعلام فرنسية، تم انتشال جثة رجل في العشرينات من عمره على شاطئ سانت سيسيل في بلدة كامير بإقليم با دو كاليه شمالي فرنسا، وذلك نحو الساعة الثامنة من صباح يوم السبت.

وأوضحت التقارير أن ذلك جاء عقب إطلاق عملية إنقاذ لمساعدة أشخاص واجهوا صعوبات أثناء محاولتهم عبور القنال الإنجليزي خلال الليل، بعد انطلاقهم من الشاطئ نفسه.

وأضافت وسائل الإعلام أن خدمات الإطفاء الفرنسية أنقذت خمسة رجال ظهرت عليهم أعراض انخفاض حاد في حرارة الجسم.

ووفقاً لأحدث الأرقام المتاحة الصادرة عن وزارة الداخلية البريطانية، فقد عبر ما مجموعه ثلاثة وعشرون ألفاً وخمسمئة وتسعة وعشرون شخصا القنال الإنجليزي منذ بداية عام 2026.

ويظل هذا الرقم أقل بكثير من إجمالي العام الماضي الذي تجاوز 41 ألف شخص.