تقرير: مدير الموساد يعود من الولايات المتحدة ويعقد اجتماعا منفردا مع نتنياهو

أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية بعودة مدير جهاز المخابرات الإسرائيلية "الموساد"، رومان جوفمان من الولايات المتحدة، حيث يشارك مساء اليوم في اجتماع المجلس الوزاري السياسي والأمني الإسرائيلي المصغر "الكابينت".

ويُعد هذا الاجتماع الأول للكابينت منذ انتخابات الكنيست الإسرائيلية التي أُجريت الشهر الماضي.

وخلال زيارته للولايات المتحدة، التقى جوفمان نظيره الأمريكي، مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" جون راتكليف، في واشنطن، ثم توجه إلى مدينة ميامي للقاء ستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط.

وذكرت "معاريف" أن اللقاءات ركزت على "إيران وتأثيرها على الأمن الإسرائيلي".

ومن المتوقع أن يعقد جوفمان خلال ساعات اجتماعا على انفراد مع رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، عقب اجتماع الكابينت، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وجاءت زيارة مدير الموساد إلى الولايات المتحدة في وقت يسعى فيه نتنياهو إلى إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن هجوم عسكري جديد ضد إيران، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وصرح ترامب علنا بأن احتمال شن مثل هذا الهجوم أصبح أقل، إذ يفضل الاستراتيجية الحالية القائمة على ممارسة الضغوط على طهران من خلال العقوبات الاقتصادية وفرض حصار على موانئها.

ثم عاد وأكد الرئيس الأمريكي أنه قد يعود إلى استخدام القوة العسكرية إذا رأى أن ذلك ضروري، وفقا لشبكة "سكاي نيوز عربية".

ونقلت القناة الـ 13 الإسرائيلية، الجمعة الماضية، عن شخصيات بارزة في التكتل الذي يقوده غادي آيزنكوت المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة قولها إن نتنياهو فشل خلال الإحاطة الأمنية، يوم الخميس الماضي، في إقناع آيزنكوت بضرورة شن "هجوم فوري على إيران".