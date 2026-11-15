تحالف دعم الشرعية: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بمنطقة المدينة المنورة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بمنطقة المدينة المنورة في السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي عبر منصة إكس: "اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بمنطقة المدينة المنورة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون من اليمن، بعد دخولهما الأجواء فوق منطقة مكة المكرمة غربي المملكة.

وبحسب البيان، تمكنت الدفاعات الجوية من اعتراض الطائرتين وتدميرهما، دون ورود تفاصيل فورية عن المواقع التي كانتا تستهدفانها أو وقوع أضرار ناجمة عن الهجوم.

وكثيرًا ما لاقت محاولات الهجمات الحوثية على الأراضي المقدسة وتحديدًا مكة المكرمة والمدينة المنورة موجة إدانة على صعيد واسع، علمًا بأن الجماعة اليمنية المدعومة من إيران زعمت في فترات سابقة أنها لم تستهدف مكة المكرمة أو المدينة المنورة.