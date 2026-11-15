خطابي يهنئ عبدالمتعال بجائزة القيادي الإعلامي لعام 2026

التقى اليوم الأحد، السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، بالإعلامي محمد عبدالمتعال المدير العام لقنوات MBC مصر وشمال إفريقيا، وذلك بمقر القناة بمدينة الإنتاج الإعلامي، في إطار حرص جامعة الدول العربية على تعزيز التعاون والتواصل مع المؤسسات الإعلامية العربية.

وفي بداية اللقآء هنّا السفير أحمد رشيد خطابي، محمد عبدالمتعال بحصوله علي جائزة القيادي الاعلامي لعام 2026، وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الإعلامي بين قطاع الاعلام والاتصال ومجموعة قنوات MBC مصر، وبحث آفاق التعاون في مجال التغطية الإعلامية لأنشطة الجامعة العربية وفعالياتها، وتسليط الضوء على المواضيع ذات الصلة بالإنتاج الإعلامي وخاصة الأعمال الدرامية والمسلسلات الهادفة إلى نشر الوعي المجتمعي وثقافة المواطنة بما يسهم في تعزيز مسارات التنمية الشاملة، وتوظيف الدراما العربية في تثمين الموروث الثقافي والحضاري العربي.

وفي هذا الصدد، أعرب السفير عن تقديره للمجموعة على امتداد انتشار قنواتها التلفزيونية والإذاعية في العالم العربي، وإسهاماتها الفعالة في تكريس هذا التوجه، مثمنا جودة وتنوع إنتاجات المجموعة بحكم ما راكمته من خبرة منذ انطلاقها، وتسخير الإمكانيات والخبرات الإعلامية والتقنية المتاحة لديها لتطوير المحتوى الإعلامي بمختلف أبعاده الاجتماعية والثقافية والفنية والترفيهية.

ومن جهته، أعرب محمد عبد المتعال، المدير العام لقنوات MBC مصر وشمال إفريقيا، عن تقديره لهذه الزيارة، وترحيبه بتعزيز التواصل والتعاون مع قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، مؤكدا حرص مجموعة MBC، برئاسة الشيخ وليد بن إبراهيم آل إبراهيم، على دعم المبادرات التي تسهم في تطوير الإعلام العربي وتعزيز دوره الثقافي والمجتمعي، واستعداد قنوات MBC مصر للمشاركة في البرامج والمشروعات الإعلامية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، الوزير مفوض نسيمة شريط ــ مديرة إدارة الإعلام بالجامعة العربية، وتم تنظيم جولة للاستوديوهات المخصصة لبث برامج القناة، والتواصل المباشر مع المسئولين في مختلف التخصصات.

وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى مواصلة التواصل والتنسيق لإرساء شراكة مهنية تهدف إلى الدفع بمسيرة العمل الإعلامي العربي المشترك.