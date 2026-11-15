قال عضو الكنيست المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية جادي آيزنكوت، الأحد، إن "أي حكومة وحدة وطنية يجب أن تستند إلى توافق بشأن القيم والقضايا الجوهرية"، فيما دعا رئيس حزب "الديمقراطيون" يائير جولان إلى بحث شراكة مع الأحزاب العربية بدلا من التفاوض مع رئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتنياهو.

وجاء الموقفان قبيل اجتماع فريقي التفاوض لحزبي "يشار" برئاسة آيزنكوت و"الليكود" بزعامة نتنياهو، لبحث إمكانية تشكيل حكومة مشتركة، وسط تباين المواقف داخل معسكر التغيير بشأن الشركاء المحتملين في الائتلاف الحكومي المقبل.

وصرح آيزنكوت، خلال يوم دراسي لكتلته بمنطقة سديه بوكر جنوبي إسرائيل، وفق قناة "14" الإسرائيلية، بأن الوحدة لا ينبغي أن تستند إلى ظروف سياسية مؤقتة أو تكون مجرد وسيلة لإظهار الاستقرار.

وأضاف أن الاتفاق على القيم المشتركة أهم بكثير من التوصل إلى اتفاق سياسي لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأوضح أن السؤال المركزي يتعلق بـ"القيم والمواضيع المشتركة التي سيتم الدفع بها في مثل هذه الحكومة، في التعليم الرسمي، والتكافل المتبادل، والخدمة العسكرية، والخدمة العامة، والالتزام المتبادل للمواطنين تجاه الدولة".

وشدد على أن تحقيق الوحدة في المجتمع الإسرائيلي لا يقتصر على التصويت في الكنيست "البرلمان" أو إجراء مفاوضات لتشكيل حكومة مشتركة، وإنما يتطلب التوافق على مضمونها.

وتابع: "نحن في مفترق طرق تاريخي يمكن ويجب أن نصمم من جديد".

• دعوة للشراكة مع الأحزاب العربية

في المقابل، دعا جولان، في تدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، معسكر التغيير إلى "قيادة تغيير في قواعد اللعبة"، والابتعاد عن محادثات الوحدة مع نتنياهو وحزب "الليكود".

وقال إن على معسكر التغيير "الاجتماع مع رؤساء الأحزاب العربية، وبحث شراكات على أساس موضوعي، والتوقف عن السماح لنتنياهو وآلة السم بتحديد من هو شرعي ومن هو غير شرعي".

وأضاف أن "الطريق إلى التغيير لا يمر عبر محادثات حول الوحدة مع نتنياهو والليكود"، محملا إياهما مسئولية الإخفاقات الأمنية والانقلاب القضائي وتقويض سيادة القانون.

ودعا إلى "بناء شراكة تسمح باستبدالهم وإصلاح ما دمروه"، وتابع: "هناك قرار ديمقراطي واضح، وقد حان الوقت للاستماع إلى إرادة الناخب، وعدم الرقص على أنغام عنصرية نتنياهو".

وتكتسب دعوة جولان أهميتها من امتلاك الأحزاب العربية 19 مقعدا في الكنيست، مقابل 48 لمعسكر التغيير، ما يتيح لآيزنكوت، حال التوصل إلى اتفاق معها، تأمين أغلبية برلمانية من 67 نائبا دون التحالف مع نتنياهو.