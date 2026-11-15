حسين عبد اللطيف: نركز على دور المجموعات والتأهل للدور الثاني لكأس العالم

أكد حسين عبد اللطيف، المدير الفني للمنتخب الوطني المصري للناشئين، مواليد 2009، أهمية التركيز على دور المجموعات والتفكير في التأهل للأدوار الإقصائية من بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، والتي تقام في قطر خلال شهر نوفمبر الجاري.

وسافرت بعثة المنتخب الوطني للناشئين إلى قطر اليوم، الأحد، لمواصلة الاستعداد لبداية مشواره في البطولة يوم الخميس المقبل.

وقال حسين عبد اللطيف في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «الكاس»: «الأهم بالنسبة لنا في الوقت الحالي هو دور المجموعات والتأهل للدور الثاني، سنلعب ضد اليونان وقطر مستضيف البطولة وبنما وهي منتخبات عالمية وقوية».

وأضاف: «بطولة الخليج كانت مهمة بالنسبة لنا ولعبنا 6 مباريات استفدنا منها كثيرا».

وأتم: «وبعد العودة إلى مصر حصلنا على راحة ثم لعبنا مباراة ودية وعدنا إلى قطر لخوض كأس العالم للناشئين».

ويخوض المنتخب الوطني منافسات البطولة، ضمن المجموعة الأولى رفقة قطر واليونان وبنما، حيث يستهل مشواره في البطولة بمواجهة اليونان يوم 19 نوفمبر الجاري، ثم يلعب أمام المنتخب القطري يوم 22 نوفمبر، ويختتم دور المجموعات أمام بنما يوم 25 من الشهر نفسه.