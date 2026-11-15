الجيش اليمني يعلن تنفيذ 906 عمليات ضد الحوثيين وإعادة تموضع قواته لفك حصار تعز

أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 906 عمليات استهداف لمواقع وتجمعات وتحصينات جماعة الحوثي في عدد من جبهات القتال، أسفرت عن مقتل وتحييد 201 من عناصرها وقياداتها الميدانية، إلى جانب تدمير وإعطاب 121 آلية ومعدة عسكرية.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، العقيد الركن ماجد عبدالله النزيلي، في بيان، مساء الأحد، إن العمليات نُفذت ضمن عملية «فجر اليمن»، بمشاركة مختلف تشكيلات الجيش وإسناد من المقاومة الشعبية، في إطار التصدي لتحركات جماعة الحوثي والدفاع عن مؤسسات الدولة ومقدراتها.

وأوضح النزيلي، أن العمليات شملت 41 غارة جوية، و18 عملية بالطيران المسيّر، و90 ضربة باستخدام الراجمات، و757 عملية بقذائف المدفعية، واستهدفت مواقع الجماعة وتجمعاتها وتحصيناتها ووسائلها القتالية في عدد من الجبهات.

وفيما يتعلق بالتطورات الميدانية في الجبهتين الجنوبية والجنوبية الغربية، أشار الناطق العسكري إلى إعادة تموضع وانتشار الوحدات العسكرية المتمركزة هناك، موضحًا أن الخطوة تأتي في إطار إعادة تنظيم مسرح العمليات وفقًا للتقديرات العسكرية وطبيعة التهديدات القائمة، مع ترتيب الأولويات بما يضمن فك الحصار عن مدينة تعز وحماية المدنيين.

وأضاف أن القوات المسلحة تواصل انتشارها ومهامها القتالية في جبهات مأرب والجوف وتعز ومختلف محاور المواجهة، للتصدي لتحركات الحوثيين والتعامل مع مصادر التهديد، بمساندة المقاومة الشعبية.

وأكدت القوات المسلحة أن حماية الشعب اليمني ومقدراته تمثل مسئولية وطنية مشتركة، مشددة على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لضمان أمن الملاحة البحرية في مضيق باب المندب.

وجددت تأكيدها مواصلة تنفيذ أهداف عملية «فجر اليمن»، مع الالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين.