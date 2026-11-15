محمد السيد يواصل التأهيل في الزمالك قبل مواجهة الجونة

أدى محمد السيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق اليوم الأحد الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد لمباراة الجونة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك في إطار المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

ويحرص الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة على متابعة تنفيذ اللاعب للبرنامج التأهيلي في الفترة الحالية.

ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره الجونة باستاد خالد بشارة يوم الاثنين الموافق 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.