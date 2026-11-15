رئيس جمعية الطيارين بلبنان: أزمة الطيران الأمريكي ناتجة عن فشل إداري

أرجع الكابتن مازن السماك، الخبير في شئون الطيران ورئيس جمعية الطيارين الخاصين في لبنان، أزمة اضطراب حركة الطيران في الولايات المتحدة إلى فشل إداري وتقني ناجم عن إدخال تقنيات حديثة دون اختبار كافٍ أو وجود أنظمة بديلة للطوارئ.

وفي تصريحات لقناة «إكسترا لايف»، أوضح الكابتن السماك، أن تدفق البيانات الكبيرة على الأجهزة القديمة أدى إلى تضارب في المعلومات المقدمة للمراقبين الجويين. مشيرًا إلى أن أمريكا تضم 22 مركز مراقبة جوية لا تتبنى جميعها التقنيات ذاتها، فضلًا عن تلقي إدارة الطيران الفيدرالية العديد من الإنذارات المسبقة بشأن وجود 51 نظامًا بحاجة عاجلة للتعديل أو التغيير.

وانتقد الخبير في شئون الطيران غياب التدريج في تجربة النظُم الجديدة وعدم وجود خطة بديلة للعودة السريعة للأنظمة القديمة، مؤكدًا أن بعض الدول التي لا تملك تقنيات متطورة لا تواجه مثل هذه الأزمات بفضل كفاءة الإدارة. وأضاف أن البنية التحتية للملاحة في أمريكا، التي لا زالت تعتمد على أنظمة قديمة وكابلات نحاسية، تحتاج إلى تحديث جذري وشامل لضمان السلامة.

واختتم الكابتن السماك، بالتأكيد على أن مجرد استعادة حركة الطيران لا يعني حل الأزمة جذريًا، مشددًا في الوقت ذاته على خلو الحادثة من أي مؤشرات تدل على وجود هجوم سيبراني.

يأتي ذلك في وقت يواصل فيه المسافرون في أنحاء الولايات المتحدة مواجهة اضطرابات إثر وقف شامل لحركة الإقلاع على مستوى البلاد، تسبب في فوضى داخل المطارات خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأُلغيت آلاف الرحلات يومي الجمعة والسبت بعد أن فُرض ذلك التوقف، الذي رُفع مساء الجمعة، بسبب «انقطاع في الاتصالات».

وقالت إدارة الطيران الاتحادية إن شركات الطيران تتوقع العودة إلى جداول تشغيلها الكاملة بحلول، مساء الأحد.