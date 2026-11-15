لميس الحديدي ساخرة من تصريحات وزير النقل الأمريكي: «اقفل الراوتر وافتحه تاني»

علقت الإعلامية لميس الحديدي على تصريحات وزير النقل الأمريكي شون دافي والتي نفى فيها ارتباط تعليق الرحلات الجوية على مستوى أمريكا بهجوم سيبراني، أو بالعطل التقني الذي ضرب شركة مايكروسوفت، وربطه بجهاز توجيه «راوتر».

وقالت في تصريحات عبر برنامجها «الصورة» المذاع عبر قناة «النهار»، مساء السبت: «كنت عاوزة أقول له اقفل الراوتر وافتحه إحنا في مصر بنعمل كدا.. فهو قفل الراوتر يظهر مفتحش معاه وقال لك أنا عاوز 50 مليار دولار».

ووصفت الحديدي، المؤتمر الصحفي الذي عقده دافي بأنه «أغرب مؤتمر صحفي شاهدته في حياتي»، مشيرة إلى تركيزه على مدح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتحميل الكونجرس مسئولية هذه الأزمة.

وذكرت أن العطل الذي ضرب أجهزة الاتصالات بأمريكا أدى إلى إلغاء 11 ألف رحلة لما يزيد عن 4 ساعات، وبقاء 1.5 مليون مسافر داخل المطارات الأمريكية.

وأشارت إلى أن انقطاع أنظمة الاتصالات والرادارات المستخدمة في مراقبة الحركة الجوية بأمريكا نتج عن مشكلة تقنية في البنية التحتية.



ووفقًا للـ«سي إن إن»، قال وزير النقل الأمريكي شون دافي، السبت، إن نظامًا قديمًا للاتصالات قد يكون أحد أسباب قرار تعليق الرحلات الجوية في أنحاء البلاد، مؤكدًا أن الوزارة لا تعتقد أن العطل ناجم عن هجوم سيبراني.

وأوضح دافي، خلال مؤتمر صحفي، أن أحد المتعاقدين كان ينفذ أعمال صيانة دورية في موقع تابع لإدارة الطيران الفيدرالية بمنطقة نائية، لاستبدال خطوط اتصالات قديمة تعتمد على الأسلاك النحاسية بأخرى تعمل بالألياف الضوئية.

وأشار إلى أن الأسلاك القديمة كان يتعين إخراجها من الخدمة واستبدالها، في إطار أعمال صيانة روتينية تُنفذ منذ عقود، لافتًا إلى أن التحقيقات لم تحدد بعد ما إذا كان العطل ناتجًا عن خطأ من المقاول أم خلل في المعدات.

وأضاف أن جهاز التوجيه الذي كان يجري استبداله بدأ بإرسال أكثر من ألف طلب اتصال كل أربع إلى خمس ثوانٍ إلى أجهزة أخرى ضمن نظام مراقبة الحركة الجوية، ما تسبب في اضطراب الاتصالات مع الطائرات وبيانات الرادار.

وأوضح أن السلطات سارعت إلى تعليق الرحلات وعزل مصدر المشكلة، قبل إعادة فتح المجال الجوي واستعادة عمل الأنظمة في وقت لاحق من اليوم نفسه، مؤكدًا أن سلامة المسافرين تمثل الأولوية القصوى.

ونفى دافي وجود مؤشرات على تعرض الشبكة لهجوم سيبراني أو استهداف من دولة أجنبية، مشيرًا إلى أن عزل أعمال الصيانة في الموقع النائي أعاد الأنظمة إلى العمل، بعدما عجز أحد أنظمة إدارة الطيران الفيدرالية عن تلبية المتطلبات التشغيلية.

وأشاد الوزير بأداء الطيارين ومراقبي الحركة الجوية خلال الأزمة، موضحًا أن نحو 3500 طائرة كانت في الجو عند صدور قرار تعليق الرحلات، وتمكن المسؤولون من إنزالها جميعًا بسلام.

وسبق أن أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية بدء رفع القيود المفروضة على حركة الطيران تدريجيًا، واستئناف العمليات المعتادة، عقب عودة الأنظمة المتأثرة بعطل واسع في الاتصالات إلى العمل، والذي تسبب في تعليق عمليات الإقلاع بالمطارات الأمريكية.

وكانت الإدارة قد قررت، أمس الجمعة، وقف إقلاع الطائرات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، بسبب مشكلات في الاتصالات أثرت على مراكز مراقبة الحركة الجوية، وذلك حفاظًا على سلامة الطيران.

وتسبب العطل في اضطراب واسع بحركة الطيران، إذ سجل موقع «فلايت أوير» أكثر من 10 آلاف رحلة متأخرة، وما يزيد على ألفي رحلة ملغاة، وفقًا لشبكة «سي بي إس نيوز» الأمريكية.

كما اضطرت 600 رحلة على الأقل إلى تغيير مسارها، بينها 496 رحلة عادت إلى مطارات إقلاعها، و104 رحلات هبطت في مطارات بديلة، بحسب بيانات شركة «سيريوم» لتحليلات الطيران، نقلتها وكالة «أسوشيتد برس».

وفيما يتعلق بأسباب العطل، أكد وزير الأمن الداخلي الأمريكي ماركواين مولين أن التحقيقات الأولية لم تكشف عن مؤشرات على وقوع هجوم متعمد، مشيرًا إلى استمرار التحقيقات لتحديد السبب الرئيسي لاضطراب الاتصالات.