قال السيناريست والشاعر الدكتور مدحت العدل، عن حصوله على جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر بمهرجان القاهرة السينمائي، إنه يشعر بتأثيره وتأثير أعماله على الجماهير عندما يلتقي بهم.

ولفت في تصريحات لبرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر قناة «النهار»، مساء السبت، إلى أنه لا يُدرك تأثير أعماله على الجماهير لانشغاله الدائم وتركيزه على ما يقدمه في المستقبل.

وتابع: «أنا بشتغل طول الوقت، ومش فاضي أستنى أنا عملت أي، طول الوقت أنا هعمل أي»، مشيرًا إلى أن فيلمه «أمريكا شيكا بيكا» دفع بعض الأفراد للعزوف عن الهجرة.

واستشهد بأحد الأفراد الذين التقى بهم خلال حوار صحفي بإحدى الندوات، والذي غيّر مساره المهني من الصحافة للعمل السينمائي، بعدما سمع إحدى كلماته، مؤكدًا أن «التأثير بيظهر في الحاجات اللي زي دي، ولكن وأنا واقف على المسرح كفاية إن أولادي ومراتي فخورين بيا دا عندي أهم من كل حاجة».

وعن علاقته بأشقائه، ذكر العدل، أنهم عائلة مترابطة، وأن نجاح أحدهم يعني نجاحهم جميعًا، قائلًا: «نجاحي هو نجاحهم، ونجاحهم نجاحي».

وبشأن إهدائه جائزة الهرم الذهبي لعائلة العدل، قال: «أنا أهدي العائلة التي تكونت في وسطها.. الهدية ليست لي وإنما الهدية للعائلة».

ورأى أن حرية الإنسان تنمو مع زيادة العمر والتجارب، قائلًا: «أنا دلوقتي حر أكثر من الأول، وكلما زاد العمل والتجارب، يمكن أن تتخلى عن أشياء كثيرة من أجل الحرية»، مؤكدًا: «أنا في أحلى منطقة حرية في حياتي».

وذكر أنه يختار الحرية على المال، قائلًا: «الحرية طبعا بس من غير فقر أوي.. علشان تبقى حر تروح وتيجي».

واستعرض العدل، أكثر المفردات التي استخدمها في كتابة أغانيه، وتتضمن كلمات: الطير، الحرية، الشمس، الهواء، و«كل ما له علاقة بالحرية أنا كتبته في أغاني كثيرة جدا وبمعاني كثيرة جدا».



وكرّم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان حسين فهمي، السيناريست والشاعر مدحت العدل، بمنحه جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، خلال حفل افتتاح دورته السابعة والأربعين، التي تُقام في الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026، تقديرًا لمسيرته الإبداعية وإسهاماته في السينما والدراما التلفزيونية والشعر الغنائي والإنتاج الفني.

وشهد حفل التكريم عرض فيلم استعرض أبرز محطات مشوار مدحت العدل الفني، والأعمال التي أسهمت في إثراء المشهد السينمائي والثقافي، قبل صعوده إلى المسرح لتسلّم الجائزة وإلقاء كلمته.

وأعرب العدل عن شكره لإدارة المهرجان، وعلى رأسها الفنان حسين فهمي، على هذا التكريم، مستعيدًا ذكرياته مع فيلم «آيس كريم في جليم»، قائلًا إنه شعر حين ظهر اسمه على شاشة العرض خلال العرض الخاص للفيلم بأن اسمه أصبح خالدًا في تاريخ السينما.

وأهدى الجائزة إلى زوجته، تقديرًا لدعمها وتشجيعها له على تغيير مساره المهني ومواصلة العمل في المجال الذي يحبه، رغم أنه كان قد بدأ مناقشة رسالة الدكتوراه، كما أهداها إلى المخرج خيري بشارة وعائلة العدل، وعلى رأسهم الراحل سامي العدل.



المشوار الفني لمدحت العدل



بدأت رحلة مدحت العدل السينمائية عام 1992 بفيلم «آيس كريم في جليم»، للمخرج خيري بشارة، إذ شارك في كتابة السيناريو والحوار والأغاني، لتتواصل مسيرته لأكثر من ثلاثة عقود، قدم خلالها أعمالًا متنوعة تناولت قضايا المجتمع وأحلام الشباب وتطلعاتهم.

ومن أبرز أفلامه «أمريكا شيكا بيكا»، و«صعيدي في الجامعة الأمريكية»، و«همام في أمستردام»، و«شورت وفانلة وكاب»، و«مافيا»، وهي أعمال حققت حضورًا جماهيريًا وأسهمت في انطلاق عدد من النجوم وترسيخ موجة الأفلام الشبابية في نهاية التسعينيات ومطلع الألفية.

وامتدت تجربته إلى الدراما التلفزيونية، حيث كتب عددًا من الأعمال البارزة، من بينها «محمود المصري»، و«العندليب: حكاية شعب»، و«الشوارع الخلفية»، و«الداعية»، و«حارة اليهود»، و«لأعلى سعر»، وتنوعت موضوعاتها بين السيرة الفنية والدراما الاجتماعية والتاريخية.



مدحت العدل والشعر الغنائي والإنتاج الفني



وإلى جانب الكتابة للسينما والتلفزيون، قدم مدحت العدل إسهامات بارزة في الشعر الغنائي، وكتب كلمات أغانٍ لعدد من المطربين، من بينهم عمرو دياب ومحمد فؤاد، كما كتب أوبريت «الحلم العربي»، الذي شارك فيه عدد من المطربين العرب. وأصدر ديوان «رصيف نمرة 5»، الذي يضم مجموعة من قصائده وأغنياته.

وفي مجال الإنتاج، شارك في تأسيس شركة «العدل جروب» عام 1997، التي قدمت مجموعة من الأفلام الناجحة، من بينها «صعيدي في الجامعة الأمريكية»، و«همام في أمستردام»، و«شورت وفانلة وكاب»، و«مافيا»، قبل أن تتوسع في إنتاج الدراما التلفزيونية، مقدمة أعمالًا مثل «حديث الصباح والمساء»، و«ريا وسكينة»، و«سجن النسا».

وأسهمت الشركة في دعم عدد من النجوم والمواهب الفنية، وتقديم أعمال تركت حضورًا في السينما والدراما المصرية، لتتكامل تجربتها الإنتاجية مع مسيرة مدحت العدل في الكتابة وصناعة الأعمال الفنية.



مهرجان القاهرة السينمائي الدولي



تأسس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويُعد من أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا.

ويحظى المهرجان باعتماد الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام، ويُعد منصة لعرض التجارب السينمائية من مختلف أنحاء العالم، ودعم صناع الأفلام والمواهب الجديدة، وتعزيز التواصل الثقافي والفني، إلى جانب تنظيم البرامج والملتقيات المهنية الداعمة لصناعة السينما.