أعلنت القوة المشتركة للحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش السوداني، مساء السبت، أنها وقوات الجيش استعادت السيطرة على 8 مناطق في ولاية غرب كردفان بعد عمليات واسعة تكبدت خلالها "قوات الدعم السريع" خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

وقالت في بيان: "نفذت القوات المسلحة والقوة المشتركة عمليات تمشيط واسعة بمحافظة الخوي بولاية غرب كردفان، أسفرت عن تكبيد مليشيا الدعم السريع خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، واستعادة السيطرة على 8 مناطق".

وذكرت أن المناطق شملت "خماس حلاب، خماس الدونكي، خماس الناير، خماس حجر، خماس حمير، خماس أم عريق، خماس أبو حنتوتة، ومنطقة مركب".

وأكدت أن القوات تمضي بثبات في أداء واجبها الوطني، بعزيمة لا تلين وإرادة لا تنكسر حتى يتحقق الأمن والاستقرار وتُصان كرامة المواطنين في كل ربوع السودان.

وتتكون القوة المشتركة للحركات المسلحة في دارفور من فصائل وقعت اتفاق جوبا للسلام مع الحكومة السودانية عام 2020، وتقاتل إلى جانب الجيش السوداني ضد قوات الدعم السريع منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.

وتبرز ضمن مكوناتها حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، وحركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، حاكم إقليم دارفور.

**الجيش يقترب من النهود

وفي وقت سابق السبت، سيطر الجيش السوداني، على 3 مناطق بولاية غرب كردفان شرقي مدينة النهود ثاني أكبر مدن الولاية، بحسب مصادر عسكرية.

وأفادت مصادر عسكرية للأناضول بأن قوات الجيش والقوات المساندة واصلت تقدمها في ولاية غرب كردفان وسيطرة على مناطق " خماسات ومركب وأم عويشة" وعدد من القرى شرقي مدينة النهود بولاية غرب كردفان.

وأكدت المصادر أن القوات تواصل تقدمها في اتجاه مدينة النهود بولاية غرب كردفان بعد أن فرضت سيطرتها على مدينة الخوي أمس الجمعة.

كما بث عناصر من الجيش والقوات المساندة مقاطع فديو على مواقع التواصل الاجتماعي توثق دخولهم إلى مناطق خماسة وأم عويشة.

ولم يصدر تعليق فوري من قوات الدعم السريع بهذا الخصوص.

وتأتي هذه التطورات عقب تقدم الجيش في ولاية غرب كردفان موخراً، و سيطرتها على مدينة الخوي أمس الجمعة، والتي تبعد حوالي 100 كيلو متر من مدينة النهود بولاية غرب كردفان.

والجمعة، سيطر الجيش السوداني والقوات المساندة له، على مدينة الخوي بولاية غرب كردفان جنوبي البلاد، بعد معارك مع قوات الدعم السريع، وفق إعلان مسؤولين سودانيين.

والسبت الماضي، سيطر الجيش على منطقة "عيال بخيت" شمال غربي مدينة الخوي، بعد معارك مع قوات الدعم السريع، وفق مصادر مطلعة للأناضول.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد المواجهات العسكرية بين الجيش وقوات الدعم السريع في ولايات إقليم كردفان الثلاث، شمال وغرب وجنوب، منذ 25 أكتوبر الماضي.

ومنذ أبريل 2023، يشهد السودان حربا بين الجيش وقوات الدعم السريع، أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، وفق تقديرات أممية.